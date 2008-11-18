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Ekonomi

Krize özel mönü

Finansal krizden beyaz yakalıların da etkilendiğini gören restoran zinciri Dinette, krize özel mönü çıkardı, restoranda adım atacak yer kalmadı.

18 Kasım 2008 02:00

İki mühendis kurduğu ve ilk halkası Suadiye’de açılan restoran zinciri Dinette, krize özel mönü çıkardı, restoranda adım atacak yer kalmadı. Finansal krizden beyaz yakalıların da etkilendiğini gören Dinette’nin kurucu ortağı Erhan Yüksel, bu nedenle saat 12.00-14.00 arasında geçerli olacak ‘indirimli mönü’ yarattıklarını söyledi.

Kriz nedeniyle herkesin yediğine içtiğine dikkat etmeye başladığını belirten Yüksel, indirimli mönü ile krize karşı önlem aldıklarını ifade etti. Salataların 16-22 YTL, burgerlerin 16-18.50 YTL, pizzaların ise 17-25 YTL arasında değiştiği Dinette’nin öğlenleri geçerli olan ve çorba, ana yemek ila içecekten oluşan indirimli mönünün fiyatı 13-14 YTL arasında değişiyor.

5 Dinette daha yolda

Diğer kardeş Hakan Servet Yüksel de İngilizce’de ‘oturma odası’ anlamına gelen Dinette’nin konseptinin dünya mutfağı üzerine kurulu olduğunu belirterek “Kapasitemiz yaklaşık 120 kişi. Geçtiğimiz ay 3 bin 500 kişiyi ağırladık. İndirimli mönüyle birlikte bu sayı 5 bin 500’e çıktı” dedi. Servet Yüksel, “24 ay içinde İstanbul’da 5 Dinette daha açacaklarını, birçok franchise teklifi aldıklarını” belirtti.

Üyelik kartı ayrıcalık sağlayacak

Dinnette’ye özel manyetik kartlar çıkardıklarını ve bu şekilde müşteri sadakatini artırmayı hedeflediklerini anlatan Erhan Yüksel, şu bilgileri verdi: “Müşterilerimiz ilk gelişlerinde form dolduruyorlar. İkinci gelişlerinde ise teslim aldıkları kartlarını hemen kullanmaya başlıyorlar. Üyelik kartı sayesinde her gelişlerinde yüzde 30 indirimden yararlanabiliyorlar. Bu kartın sadece Dinette ile sınırlı kalmaması için başta spor salonları olmak üzere çeşitli yerlerle de görüşmeler yaptık. Yakında Dinette kartı olanlar farklı mağazalardaki indirim olanaklarından da yararlanacak.”

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