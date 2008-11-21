Krize karşı yeni paket hazırlanıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, küresel mali kriz konusunda hükümetin yeni bir ekonomik paket üzerinde çalıştığını söyledi. Hindistan yolunda uçakta bu açıklamayı yapan Erdoğan paketin içeriğine ilişkin bilgi vermedi. Ekonomiyle ilgili bakanların birlikte hazırladığı paketin IMF ile sürdürülen görüşmelerle eş zamanlı olarak bitirilmesi hedefleniyor.Hükümet, öncelikle halen 50 bin YTL olan mevduata güvence limitini gelecek hafta yükseltmeyi planlıyor. Mevduat garantisinin artırılması sonrasında paket devreye sokulacak. Pakette, bugüne kadar ana hatlarıyla açıklanan kimi önlemler ve yeni birtakım düzenlemeler yer alacakPaketteki en önemli yeniliğin işsizlik sigortası fonunu devreye sokacak düzenlemeler olacağı belirtiliyor. Fonun nakit kaynaklarının işverenlerin istihdam maliyetlerinin aşağı çekilmesi için geçici olarak devreye sokulması planlanıyor.Küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere şirketler için yeni ve taze kaynakların devreye sokulması gündemde. Bu çerçevede Eximbank, KOSGEB ve Halkbank aracılığıyla kredi kullandırılması üstünde duruluyor.Yeni bir kredi kaynağı olarak Dünya Bankası’ndan ilave 200 milyon dolar kredi alınacak. Kredi görüşmelerinin yıl sonuna kadar tamamlanarak kaynağın şirketlere sunulması öngörülüyor.2009 programında yer alan elektrikteki TRT payının azaltılmasıyla yine şirketlerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi planlanıyor.İstihdam garantisi veren firmaların krediden kaynaklı risklerine teminat sağlanması üstünde duruluyor. Hükümetin uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü yeni teşvik düzenlemesi de 2009 başında yasalaştırılacak.