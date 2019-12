Krize karşı kim, nasıl tedbirler aldı

Kimi, satışları kısa vadeye çekti, kimi çalışan sayısını azalttı, kimi yürüyen merdivenleri durdurdu….Yöntemler farklı farklı ancak amaç aynı. Firmaların aldıkları tüm tedbirler ekonomik krizden en az zararla kurtulmak için.



Türkiye iş dünyası, hükümetin "Bize bir şey olmaz" sözlerine kulak asmayıp krize karşı gardını sıkı tutuyor. Küresel gelişmeleri dikkatle izleyen firmalar yıl başından itibaren almaya başladıkları tedbirleri daha da yoğunlaştırdı. İş dünyasının önde gelen isimleri, "Gelirlerimizi ve harcamalarımızı gözden geçirdik. Darbelere hazırız" diyor. Çalışanları ile toplantılar yapıp küresel krizin yaratacağı tehlikeleri anlatan yöneticiler, henüz çalışan sayısını azaltmayı ise düşünmüyor.



Yurtdışından kredi temin eden tüm şirketler, yeni dönemde borçlanmamak için yoğun çaba içinde. Öz kaynaklarını güçlendirmeye çalışan firmalar, mevcut dış borçlarını da uzun vadeye yayıyor. 2009'da yeni yatırım yapmayacak olan firmalar, verimlilik artışı ve üretim maliyetlerini düşürerek en az zararla krizi atlatmayı planlıyor. Her firma tedbirini bulunduğu sektörünün ihtiyacına göre belirliyor. Kimi firmalar mağazalarındaki yürüyen merdivenleri kapatarak enerji tasarrufu sağlarken, kimileri ise fazla mesaiyi yasaklıyor. Birçok firma da petrol fiyatlarındaki artışa karşı alternatif enerji kaynaklarına yöneliyor.



'Bize bir şey olmaz' demediler, krize karşı sıkı hazırlandılar:



Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Asım Kibar



Satışı kısa vadeye çektik



Olmazsa olmazlar dışındaki ek yatırımları kestik. Elimizdeki stokları hızla eritiyoruz. Uzun vadeli satışlarımızı, borçlanmaya gerek duymamak için kısa vadelere çektik. Dünyadaki rekabetçi ortama uyum sağlamak için verimliliği artıracak projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu küresel krizde ayakta kalabilenler, çok daha büyüyecek. İşçi çıkarma planımız yok.



Sarar Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar



Az adamla çok iş yapıyoruz



Az adamla çok iş yapmaya çalışıyoruz. İşten çıkarmak gibi bir politikamız yok ama verimsiz çalışanların işine son veriyoruz. Komşu ülkelere yaptığımız ihracatı artırmaya çalışıyoruz. İç piyasada durum parlak değil. Depoda mal tutmuyoruz, o devir bitti. Günlük, haftalık mal üretiyoruz. Eskiden yüzde 100 iş yapanlar, şimdi yüzde 40-50'ye düştü.



Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Boydak



Yatırımı 1 yıl erteledik



Başlamış yatırımlarımız sürecek ama önümüzdeki 1 yılda yeni yatırım yapmayacağız. Mevcut kredi havuzumuzu analiz ediyoruz. Firmalarımızı kısa vadeli risklerden arındırıyoruz. İşçi çıkarmayacağız ama 2009'da yeni işçi de almayacağız. Krizi fırsata çevirmek için önce vergi oranları ve aracılık maliyetleri düşürülmeli.



Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner



Yürüyen merdivenler kapatıldı



Yatırım bütçemizin üzerinden geçiyoruz. Piyasadaki daralma önümüzdeki yıl da sürecek, moraller bozuk. Reel faizlerin aşırı yüksekliği, açık pozisyon konusunda bizi zorluyor. Yeni borçlanmalara gitmiyoruz. Mevcut borçlarımızın vadelerini olabildiğince uzatmaya çalışıyoruz. Bazı mağazalarımızda yürüyen merdivenleri kullanmıyoruz, çalışan servislerini konsolide ediyoruz.



Diren Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren



Büyük para çıkışını kestik



Krizin geleceğini bekliyorduk. Döviz nakit akışımızı sürekli dengede tutuyoruz. İhracattan kaynaklı döviz girişleri ile döviz çıkışlarımızı denk getirmeye çalışıyoruz. Acil harcamalarımız yok ise büyük para çıkışlarına müsaade etmiyoruz. Enerji tasarrufu konusunda tüm birimlerimizi gözden geçiriyoruz. Bu dönemde YTL'nin değer kaybetmesinden korkmamalıyız.



Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran



Yeni ürünlere hız verdik



Krize karşı planlarımız hazır. Üretimde yaşadığımız daralmayı, rekabet gücü yüksek olan teknolojik ürünler üreterek atlatmaya çalışıyoruz. İçerideki satış elemanlarımızı farklı alanlara kaydırıp, bayii ağımıza ağırlık veriyoruz. Dövizle uzun vadeli borçlanıyoruz. YTL'yi hala güçlü tutmaya çalışmak doğru bir politika değil. Verimliliğini artıramayan kriz yenilir.



Hey Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Bektaş



Ucuz üretime yöneldik



İhracat bedellerimizi sigortalıyoruz. Çalışanlarımızla sürekli toplantı halindeyiz. Müşterilerimizle de yakın temastayız. Üretimi kendi bünyemize çekerek, büyümeye odaklandık. Fabrikalarımızın bant sayısını artırıyoruz, ucuz üretime ağırlık veriyoruz. Hükümet ve finans aktörleri krize karşı çeşitli senaryolar üretmeli. İhracatın durmaması gerekiyor. Derhal IMF ile anlaşılmalı. Eximbank'a fon akışı sağlanmalı.



TIRSAN Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu



Fazla mesaiyi kaldırdık



Tamamen verimliliği yönelik bir eylem planımız var. Son 2 aydır her türlü fazla mesaiyi kaldırdık. Müşterinin para vermeyeceği her tür üretimi kestik. Sakin olup verimliliği artıracak yöntemleri bulmalıyız. Çünkü yakın zamanda talep düşecek, enflasyonun yükselmesi ile maliyetler artacak. Mal ve hizmet ihracatında avantaj sağlayabilirsek, Türkiye krizi en az hasar ile atlatır.



YKM Yönetim Kurulu Üyesi Nuşin Oral



Part-time çalışmayı artırdık



Hem özkaynak kullanımı hem de kredi dengemizi dikkatli oranlıyoruz. Ciddi bir dalgalanmada öz sermayemize yaslanacağız. Yeni yatırımları minimize ettik. İş ortaklarımızdan yatırım desteği alıyoruz. Operasyonel tasarruf konusunda birçok adım attık. Part-time eleman kullanımını artırdık. Enerji tasarrufu için EN-VER projesini hayata geçiriyoruz.



Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Şahinoğlu



Alternatif yakıta yöneldik



Son derece düşük rakamlarla borçlanıyoruz. Çalışanlarımızın morallerini yüksek tutmak için sürekli toplantılar yapıyoruz. Elektrik kullanımını en aza indirdik. Özellikle görüntü güzelliği sağlamak için yaptığımız ışıklandırmaları üçte iki oranında azalttık. Ayrıca kömür maliyetini düşürmek amacıyla alternatif yakıtlara yöneldik.



Krize karşı nasıl bir reçete uygulanmalı



* İhracat artışı teşvik edilmeli.

* Katma değeri yüksek ürünler üretilmeli.

* TL'deki değer kaybı engellenmemeli.

* Hükümet ve bankalar ortak senaryo üretmeli.

* IMF ile hemen anlaşma imzalanmalı.

* Kısa vadeli borçlanmalardan kaçınılmalı.

* Enerji tasarrufuna gidilmeli.

* Operasyonel giderler kısılmalı.