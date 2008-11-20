Krize karşı karma sergi

Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) Başkanı Eşref Ural, Türk toplumunda, genelde sanat eseri satın almaya ilgi olmadığını, yaşanan küresel ekonomik krizin etkisiyle, zaten az olan satışların daha da azaldığını söyledi. Ressamların eserlerini, sergi sırasında değil kendi gayretleriyle sattıklarını anlatan Ural, sergi salonundan satışta bu rakamın yılda 5 - 10’u geçmediğini bildirdi.



Ural, ANSAN Galerisi’nde bu yıl Türkiye’nin ünlü ressamlarının eserlerine yer verdiklerini, ancak krizin de etkisiyle bu ressamların bile eserlerinin satılmadığını belirterek, “Birikimli, Türkiye çapında ünlü ressamların eserleri galerimizde sergilendi. Bu ressamların bile kriz nedeniyle ancak 1 - 2 resimleri satılabildi” dedi.



Resim sanatının masraflı bir uğraş olduğuna dikkati çeken Ural şöyle konuştu: “Gerek malzemesi, gerek sergilenmesi hayli masraflı. Bunun üzerine bir de açılışta kokteyl yapıyorsunuz, galeriye maddi bağış olabiliyor, davetiye ve afiş hazırlıyorsunuz. Sergi 15 gün açık kalıyor, insanlar galeriyi gezip ’elinize sağlık’ diyerek gidiyor. Yani ressamlar adına ortada hazin bir durum var. Yerel yönetimler konuya ilgisiz. Keşke onlar destek olabilseler.”



‘Geri dönüşüm olmuyor’



Ekonomik kriz nedeniyle satış yapamayan ressamların kişisel sergi yerine karma sergileri tercih ettiklerini ifade eden Ural, “Kişisel serginin astarı yüzünden pahalı. Bazı ressamlar sergideki masraflarını bile çıkaramıyorlar. Yani eser satışıyla geri dönüşüm olmuyor” dedi.

Antalya Müzesi Sanat Galerisi Sorumlusu Feride Koç da, “Sanatçılar karma sergi açarak maliyeti azaltmayı tercih ediyor” diye konuştu.