Krize fotomontajlı tepki

T24-

Milliyet'in haberine göre, Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un fotosundan esinlenilerek “Jobs” sözcüğüyle Yunanistan’daki patlayan işsizliğe gönderme yapan fotomontaj için Yunan basını “ürpertici ama esprili” yorumunu yaptı.Yunanistan’da son 2 yıl işsizlik kervanına 380 bin yenişsiz katıldı ve işsiz sayısı 800 bini buldu.Geçen hafta ise Yunan hükümeti IMF’nin direktifleriyle, 30 bin memurun işine son vermeye karar verdi. Yunanistan’da işsiz sayısının 2012’de 1 milyon olacağı hesaplanıyor.