Krizden sineksavarla korundu!

Mersin'de 1,5 yıl önce aldığı mikro kredi ile kendi işini kurdu ancak ekonomik kriz... Yılmadı ve yoluna sineksavar pikeyle devam etti. Yaklaşık 1,5 yıl önce Mersin Valiliği’nden 3 bin TL mikro kredi alan ve iş hayatına atılan Çiğdem Süer, ev tekstiliyle ilgili bir atölye açtı.



Her şey yolunda gidiyordu ki ekonomik kriz onun da belini büktü. Krizden kurtulmak için çözüm ararken bir fikir buldu, Ar-Ge araştırması bir yıl sürdü ve habere konu olan pikeyi geliştirdi.



Kumaşına sinek kovucu madde katılan pike, 3 ila 6 ay arası haşereklere karşı sahibini koruyordu. Kısıtlı imkanlarla az sayıda üretildi, tanıdıklar aracılığıyla çevre illerle birlikte Suriye, Irak ve İran'a gönderildi...



Yılmayan ve yoluna devam eden Süer süreçle ve işlerin durumuyla ilgili şunları söyledi:



Mikro kredi Mersin Valiliği, İl Özel İdaresi ve İÇEV Vakfı'nın birlikte yürüttüğü bir projedir. Her ilin sosyal yardımlaşma birimlerine başvurarak form alıyorsunuz. Sadece bir iş fikri ile gidiyorsunuz ve bu fikir inceliyor, araştırılıyor. Fikrinize yönelik mesleki kurslar var ve kendinizi geliştriyorsunuz. Benim ufkum açıldı, sadece tadilat yapmak için atölye açmıştım ama mesleki ve ticari kurslar, kariyer eğitimleri alarak meslek sahibi oldum; bununla da gurur duyuyorum.



Mersin'in Akdeniz'in Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan haşerelerle savaşmak için, sineksavar pike ürettik. Dış bağlantılarımız var. İhracat aşamasına gelecek kadar büyüdük ve yolumuza devam ediyoruz.



Belli firmalar bizden mal alıp satış yaptılar. Toplu satıştan çok küçük meblağlarla satış yaptık ama karşılığı pozitif oldu. İlk olarak Kıbrıs'a gönderdik.”