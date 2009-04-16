Krizden kaçıp asker ocağına sığınıyorlar

İşsiz üniversiteliler

Bedelli askerlik yok

1 milyon 43 bin asker



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, işsizlik rakamlarının yüzde 15.5’e yükseldiği bir dönemde çarpıcı açıklama yaptı. Gönül, askeri yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken üniversite mezunlarının genellikle kısa dönemi tercih ettiğini hatırlatarak, "Ancak son aylarda uzun dönem askerliğe olan ilgi arttı. Bunun sebebinin işsizlik olduğunu düşünüyoruz" dedi.Gönül, TBMM kulisinde sohbet ederken, ekonomik krizin yansımalarına ilişkin ilginç bir örnek verdi. Hürriyet gazetesinin haberine göre Gönül, üniversite mezunları için 1 yıl uzun dönem, 6 ay kısa dönem olarak uygulanan askerlik sürelerinde değişiklik olup olmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:"Yedek subaylar arasında kısa dönem ve uzun dönem askerliğe olan ilgi, konjonktüre göre değişebiliyor. Kısa dönem üniversite mezunları açısından daha çok tercih edilmesine rağmen son dönemlerde uzun dönem askerliğe olan talebin arttığı ortaya çıktı. Bunun sebebini ekonomik krizle, işsizlikle açıklıyoruz. İş bulma güçlüğü çeken üniversite mezunları, uzun dönem askerlik yaparak, ekonomik olarak da belli bir süre güvencede olmayı tercih ediliyor. Sonuçta 1700 TL maaş veriliyor. Aynı durum, hukuk ve tıp mezunu yükümlülerde de görülüyor. TSK’nın ihtiyacı olan hakim ve doktor ihtiyacının karşılanması içinde yedek subaylar arasından orduda kalma istediğinde artış oldu. Rakam olarak söyleyemem ama son dönemde bu iki konuda artış olduğu bilgisi verildi."Gönül, "bedelli askerlik" taleplerinin anımsatılması üzerine de, "Yasamızda bedelli askerlik var ama gündemimizde yok. İhtiyaç fazlasına göre buna TSK karar verir. Benim bir bakan olarak böylesine teknik bir konuda inisiyatif kullanmam doğru olmaz. TSK’nın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak karar veriliyor" dedi.2008 verilerine göre TSK’daki toplam asker sayısı 1 milyon 43 bin. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 5.3’lük bölümü ayrılan TSK’nın, yıllık harcamaları 20 milyar dolar. TSK’nın yönetmeliğine göre silah altına alınan tüm yedek subay aday adayları, test ve mülakata tabi. Sınav sonucuna göre yedek subay ve kısa dönem er statüsüne seçiliyor. Seçimde, öncelikle yedek subay ihtiyacı, daha sonra yükümlülerin istekleri ve bu sınavdaki başarıları dikkate alınıyor.