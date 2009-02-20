Krizden bunalan kendini oyuna vurdu

Global ekonomik krizin etkisiyle Playstation 3'ün Türkiye pazarında yüzde 70 büyüdüğü bildirildi.



Sony Eurasia Pazarlama A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, global ekonomik krizin etkilerinin artmasıyla ev içi eğlencenin daha fazla önem kazandığı ve bu doğrultuda son 3 ayda Playstation 3 satışlarının beklentilerin yüzde 50 üzerinde gerçekleştiği belirtildi.



Kriz dönemi değerlendirildiğinde Playstation 3'ün Türkiye pazarında yüzde 70 büyüdüğü ve en fazla futbol oyunlarının tercih edildiği ifade edilerek, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oyun konsollarının büyük ilgi gördüğü vurgulandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sony Eurasia Playstation Ürün Müdürü Özgür Kirazcı, kriz döneminde Playstation 3'ün Avrupa'daki büyüme oranının oldukça düşük gerçekleştiğini, buna karşın Türkiye'de yüzde 70 büyüdüklerini kaydetti.



Bu gelişmeler ışığında Türkiye'de gelecek dönemde çok daha fazla yatırım gerçekleştireceklerini ve daha fazla içerik, servis ve oyun yelpazesini tüketicilerle buluşturacaklarını dile getiren Kirazcı, son 3 ayda oyun konsollarına yönelik ciddi bir talep artışı yaşadıklarını ifade etti.



Satışların beklentilerinin yüzde 50 üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Kirazcı, şöyle devam etti:



"Özellikle bayram tatili dönemlerinde ve yeni yıl döneminde normal satışlarımızın çok daha üstünde bir taleple karşılaştık. Bunun yanı sıra popüler oyunların çıktığı haftalarda da satışlarımızda artışlar gerçekleşti. 2008 yılında ilk defa Avrupa'da çok popüler olan karaoke oyunumuz SingStar'ın Türkçe versiyonunun lansmanını yaptık ve gelen olumlu tepkiler satışlarımıza pozitif olarak yansıdı.



Artık yeni nesil konsolların sadece bir oyun konsolu değil bir eğlence merkezi gibi konumlandırılması, Playstation'ın krizde daha çok tercih edilmesini sağladı. Yeni nesil konsollar artık sadece oyun değil, Blu-ray film izleme, müzik dinleme, resim görüntüleme, internet ve mesajlaşma gibi çeşitli servisleri alabileceğiniz bir platforma dönüşüyor. Bu sayede eğlenceye ekonomik ve interaktif bir şekilde erişmek mümkün oluyor ve bu da oyun konsollarına olan talebi artırıyor."



En fazla futbol oyunları tercih ediliyor



Özgür Kirazcı, Türkiye'de en fazla futbol oyunlarının tercih edildiğini belirterek, Sony Eurasia'nın bu doğrultuda Playstation 3, Play Station Portable (PSP) ve Playstation 2 için futbol oyunu içeren özel paketlerini satışa sunduklarını bildirdi.



Futbol, yarış gibi oyunların yanı sıra oyuncuların yeni oyun tiplerinin de arayışı içerisine girdiklerine dikkati çeken Kirazcı, yeni oyun tiplerinin dünyada oyun pazarını büyüttüğünü ve yeni oyun deneyimleri sunduğunu vurguladı.



Kirazcı, pazarın büyümeye devam edeceğini ve bu doğrultuda yatırımlarını sürdüreceklerini dile getirerek, "Önümüzdeki yıl da pazarın ciddi oranlarda büyüyeceğine inanıyoruz ve yüzde 50 oranında bir büyümeyi hedef olarak belirledik" değerlendirmesinde bulundu.

