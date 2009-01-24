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Dünya

Krizden bunalan Antarktika'ya gitsin!

Küresel mali krizden kaçmak isteyenler, bankaların bulunmadığı tek kıta olan Güney Kutbu'ndaki Antarktika'ya gidebilir

24 Ocak 2009 02:00

Küresel mali krizden kaçmak isteyenler, bankaların bulunmadığı tek kıta olan Güney Kutbu'ndaki Antarktika'da  2,5 yıllık bir iş için başvurabilir.

Çoğu bilim adamı ve diğer görevliler Antarktika'ya genellikle yazın gidiyor, ancak burada faaliyet gösteren British Antarctic Survey gibi az sayıda kuruluş, buzlarla kaplı kıtada krizden habersiz 2,5 yıl geçirmeyi teklif ediyor.

Dünyanın büyük bölümü resesyona girerken, insanların maaşlarını biriktirme imkanını buldukları Antarktika'ya gitmenin belki de şu sıralar yapılabilecek en iyi şey olduğu belirtiliyor.

Buraya geçen yıl sonlarında gelen ve dalgıç olarak çalışan Güney Afrikalı Terri Souster, "Ekonomi her yerde baş aşağı gidiyor, tüm bunlardan uzaklaşmanın tam zamanı" dedi.

British Antarctic Survey'in Rothera araştırma üsünün yetkilisi John Withers da başlangıçta 18 aylık sözleşme imzaladığını, ancak daha sonra kalışını uzattığını anlattı.

Burada her şeyden habersiz nasıl yaşadıklarını anlatırken Withers, İngiltere'ye döndüğünde erkek kardeşinin havalimanında, babasına göndermek üzere fotoğrafını çekmek için cep telefonunu kendisine doğru tuttuğunda çok şaşırdığını, ne yapmak istediğini anlamadığını, çünkü Antarktika'da yaşadığı sürece bu gelişmeden habersiz olduğunu söyledi.

Avustralyalı deniz biyoloğu Melissa Langridge de, "Burada sinemaya gitme, alışverişe çıkma olanağınız yok, ancak kayak ve dağcılık yapabilirsiniz" diyerek buradaki hayatın günlük kaygılardan uzak nasıl geçtiğini anlatıyor.

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