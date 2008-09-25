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Ekonomi

Krizde kayıp 1.3 trilyon dolar

IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, küresel krizin toplam maliyetinin 1,3 trilyon dolara ulaştığını açıkladı.

25 Eylül 2008 03:00

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, dünya genelinde yaşanan finans krizinin maliyetinin 1,3 trilyon dolara ulaştığını bildirdi.

ABD yönetimi finansal krizi frenlemek için 700 milyar dolarlık önlem paketini Kongre’den geçirmeye hazırlanırken, IMF Başkanı küresel krizin toplam faturasının 1,3 trilyon doları bulacağı tahminini yaptı.

Strauss-Kahn bu açıklamayı, yükselen emtia fiyatlarının ekonomik etkileriyle ilgili olarak Washington'da düzenlenen bir konferansta yaptı.

Daha önce küresel finans krizinin maliyetinin 1 trilyon - 1,1 trilyon dolar arasında olduğu belirtilmişti.


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