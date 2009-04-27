'Krizde emek için de pakete ihtiyaç var'

Krize karşı "Emek Paketi" açıklayan sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin bugüne kadar açıkladığı paketlerin, halkın derdine deva olmadığını savundu. DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri birliği üyelerinin açıkladığı paketteki öneriler şöyle:



İşsizlerin sağlık giderleri kamu tarafından karşılansın.

İşsizlik Fonu'nun süresi ve kapsamı genişletililsin. Amacına uygun kullanılsın.

Açlık sınırında yaşayan insanlara 'yurttaşlık ücreti' ödensin.

Temel tüketim, gıda maddeleri ve ilaçta KDV kalıcı olarak kaldırılsın.

Ulaşım ücretleri ucuzlatılılsın.

Doğalgaz elektrik zamları geri alınsın.

Ücret kaybı olmaksızın çalışma saati günde 7 saate indirilsin.



Eğitim-Sen İstanbul 3 No'lu Şube'de düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri, ekonomik krize karşı "Emek Paketi"ni açıkladı.



KESK Genel Başkanı Sami Evren, "Bugün kriz karşısında emekçiler, işsizler, yoksullar, gençler, çiftçiler, emekliler ve tüm ezilenler için bir pakete ihtiyaç var, emeğin paketine ihtiyaç var" dedi.



Evren, burada yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomik krize karşı sürekli paket açıkladığını, ama açıklanan bu paketlerin hiçbirinin kriz karşısında emekçilerin yaşamını düzeltmeye, sefaletini azaltmaya yaramadığını ve halkın derdine deva olmadığını öne sürdü.



Evren, "Şimdiye kadar hükümetin açtığı paketlerden lüks tüketimi teşvik çıktı, otomobil ihracatçısına destek çıktı, beyaz eşya üreticisine stok eritme imkanı çıktı. Ne var ki emekçilerin günlük yaşamını temelden etkileyen konularda en ufak bir düzenleme çıkmadı. Bu nedenle bugün kriz karşısında emekçiler, işsizler, yoksullar, gençler, çiftçiler, emekliler ve tüm ezilenler için bir pakete ihtiyaç var, emeğin paketine ihtiyaç var" diye konuştu.



Emekçilerin bu krize sebep olmadıklarını belirten Evren, "Emekçiler sebep olmadıkları krizin yükünü taşımaya zorlanıyor. İşlerini kaybediyor, gelecek umutları ellerinden alınmak isteniyor" dedi.

"Emek paketi" kapsamında alınması talep edilen önlemler için ülkenin yeterli kaynağının bulunduğunu ifade eden Evren, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İşsizlerin sağlık giderleri kamu tarafından karşılanmalıdır. İşsizlik fonunun süresi ve kapsamı genişletilmeli, amacına uygun olarak kullanılmalıdır. Açlık sınırında yaşayan insanlara 'yurttaşlık ücreti' ödenmelidir. Temel tüketim, gıda maddeleri ve ilaçta KDV kalıcı olarak kaldırılmalıdır. Ulaşım ücretleri ucuzlatılmalı, doğalgaz elektrik zamları geri alınmalıdır. Ücret kaybı olmaksızın çalışma saati günde 7 saate indirilmelidir."



Evren, ekonomik krize karşı 1 Mayıs'ta bu taleplerle alanlarda olacaklarını belirterek, "Siyasi iktidar, emekçilerin ortaya koyduğu bu talepleri ciddiye almalı ve gereğini yapmalıdır" görüşünü dile getirdi.

