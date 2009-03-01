Kriz yumurtalarını sattıyor!

Krizde parasız kalan Amerikalı kadınlar son çareyi yumurtalarını satmakta bulunca, yumurta satışları bazı eyaletlerde yüzde 40’a varan oranlarda arttı. Satıştan 10 bin dolar ile 30 bin dolar arası para kazanan kadınlar arasında en fazla tercih edilenleri 20’li yaşlardaki sarışınlar oluşturuyor.



İşsizlik rekorlarının kırıldığı kriz döneminde ’hayat devam ediyor’ diyen kadınlar eve destek olmak için son çareyi yumurtalarını satmakta buluyor. Hürriyet’in haberine göre, ’yumurta’ satışından 10 bin dolar ile 30 bin dolar arası para kazanan kadınlar arasında en fazla tercih edilenleri, 20’li yaşlardaki sarışınlar oluşturuyor. Kliniklere yumurta satan kadınların üniversite mezunu olmaları da yumurtalarının değerini artırıcı bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu konuda hizmet veren klinikler, "Krizde yumurta satmak isteyen kadın sayısında patlama var" diyor. Ancak kanunen yumurta bağışlayan kadınların bunu en sık yapabilecekleri aralığın 6 ayda bir olduğu ifade ediliyor.



23 yaşındaki aktrist Nicole Hodges, işten çıkartıldığı geçen kasım ayından bu yana hiçbir yerden gelir elde edemiyor. Paraya umutsuzca ihtiyacı olduğu için yumurtalarını satmaya karar verdiğini dile getiren Hodges, "Üniversite için ödemelerim hâlâ sürüyor. Ödemem gereken kredi kartı faturaları ve kira da, tüm gerçekliğiyle karşımda duruyor. Oysa ben artık gelirsizim" diyor. Donor olarak kabul edilen Hodges şimdi 4 gözle kendisinin yumurtalarını kullanmak isteyecek bir çiftin yolunu gözlüyor. Hodges para kadar, bir ailenin bebek sahip olmasına yardım edecek olmanın da iyi fikir olduğunu da ekliyor.



Değeri de artıyor



ABD’de bölgelere değişiklik gösteren yumurta satışlarının Illinois’de, 2008 yılından bu yana yüzde 40 artış gösterdiği ifade ediliyor. New York’ta bir klinik yetkilisi ise artışın yüzde 10 olduğunu dile getiriyor. Klinikler özelliklere göre artabilen ücretler ortalama 10 bin doları bulurken, bu ücretin 2007 yılında 5 bin dolar civarında olduğu belirtiliyor.



Çoğu kabul edilmiyor



ABD’de de bir donör klinik merkezinin yöneticisi olan Katherine Bernardo, kadınların yumurta bağışını genellikle kolay para kazanmak için iyi bir yol olarak gördüğünü dile getiriyor. Kadınların yaratıcı yöntemler ile para kazanmaları için uygun bir ekonomik ortamın da bulunduğunu dile getiren Bernardo, "Bu isteyen herkesin yumurta bağışlayabileceği anlamına gelmiyor. Yumurtasını bağışlamak isteyen çok sayıda kadın olurken, bu özelliklere sahip olan ve kabul edilen kadın oranı oldukça düşük."



Sperm satmak yumurta kadar para etmiyor



Kolorado Tüp Bebek Merkezi yöneticisi Eric Surrey’e göre, kadınların en büyük motivasyonunun para olmaması gerekiyor. Bir aileyi bebeğe kavuşturacak olmanın da önemine dikkat çeken Surrey, erkeklerin bağışlarında ise kriz döneminde gözle görülür bir artış olmadığını ifade ediyor. Surrey, "Erkeklerin kazancı kadınlar kadar yüksek olmuyor. Verilen örnek başına 60 dolar ödeniyor. İlginin düşük kalmasında, bir defada büyük paralar kazanılmaması önemli rol oynuyor" diyor.



Kadın, genetik taramadan geçiyor



’Yumurtamı bağışlamak istiyorum’ diye başvuruda bulunan kadınları bekleyen uzun bir süreç oluyor. Sağlık, psikolojik ve genetik bir teste tabi tutulan kadınların geçmişleri de sorgulanıyor. Seçilmesi durumunda bu kez de kadın için yeni bir test süreci başlıyor. Yumurtası alınmaya hazır olanın, kadar düzenli olarak hormon testlerine girmesi isteniyor. Başvuruların arttığı bir dönemde alıcıların ise azaldığını dile getiren klinik yöneticileri, "Aslına bakarsanız çocuk sahibi olma isteği vazgeçilmez bir özlem. Ama böyle kritik dönemlerde yumurta vermek isteyen sayısı artsa da, bu yumurtayı almak isteyenlerin sayısı büyük ölçüde azalıyor" diyor.

