Kriz Valencia'yı da vurdu

Valencia Başkanı Manuel Llorente, bölgesel hükümet kendilerine 74 milyon Euro kredi vermeye yanaşmazsa, bütçe açığı nedeniyle 3. Lige düşebilecekleri uyarısında bulundu. Llorente, mali krize çare bulmak için, David Villa ve David Silva'yı satmak zorunda kalacağını da söyledi.



La Liga'ya bu sezon iyi bir başlangıç yapan Valencia, Barcelona ve Real Madrid'in ardından 3. sırada bulunuyor. Ancak toplam borcu 500 milyon Euro'yu bulan kulüp, bütçe açığı nedeniyle zor durumda...



Başkan Manuel Llorente, As Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti. Geçen sezonu 70 milyon Euro kayıpla kapattıklarını hatırlatan Llorente, bu sezon da, en az 40 milyon Euro zarar öngördüklerini vurguladı.



Llorente'ye göre, bölgesel hükümet acilen yardım eli uzatmazsa, Valencia, gelir-gider dengesizliği nedeniyle 3. Lig’e düşürülecek. Yeni stad inşaatını ekonomik güçlükler nedeniyle durduran Llorente, bölgesel hükümetten 74 milyon Euro kredi talep ediyor. Llorente bu parayla 70 bin kişilik stadın inşaatını tamamlamak ve kulübün gelirlerini arttırmayı planlıyor.



Barcelona ve Real Madrid kadar borcu olmasına karşın, bu kulüplerin gelir düzeyinin çok altında bulunan Valencia, en önemli oyuncularını da satmaya hazırlanıyor. David Villa ve David Silva'nın kulüpten ayrılacağının sinyallerini veren başkan Llorente, "Tabi ki hiçbir futbolcumuzu satmayacağız diyebilmek güzel. Ancak önümüzde çok zorlu bir yol var ve bu yolu aşabilmek için gerçekçi olmalıyız" diye konuştu.



Kulüp sezon başında, Barcelona ve Real Madrid'in 40 milyon Euro'yu aşkın tekliflerine karşın, golcü David Villa'yı elinden çıkarmamıştı.