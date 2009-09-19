Kriz, ünlü Fransız kabaresini de vurdu

Paris'in striptiz şovlarıyla ünlü kabaresi Crazy Horse da ekonomik krizden etkilendi. 1951'de kurulan kabarede Philippe Decoufle'nin koreograflığında krizden yola çıkarak hazırlanmış bir gösteri sahnelenecek.



Daha önce 2007 Dünya Rugby Kupası ve Albertville Kış Olimpiyatı seromonilerini hazırlamış olan Decoufle’nin yeni revüsü aylar süren provalardan sonra pazartesi sahnelenmeye başlanacak.



47 yaşındaki koreograf yeni şovu 'Her bir numara için çok sayıda fikirle çalıştık ve her biri için sahneye bir, iki ya da 12 kız yerleştirdik. Çarpıcı, yüksek topukları ve peruklarıyla çıplak kızlar!' sözleriyle tanıttı.



Kabare yönetcilieri: Kriz bizi etkilemediği



Numaralardan birinde dansçı Fiamma Rosa, ciddi iş kıyafetleri içinde çalışma masasında otururken görülüyor. Arkasında borsa ekranı akıyor. Ancak bir süre sonra gelen telefonla işiyle ilgili kötü haberler alıyor. Bunun üzerine elbiselerini çıkarıp dans etmeye başlıyor.



Kabare yönetimi, gerçekteyse ekonomik krizin kendilerini etkilemediğini açıkladı. Kulüpte gösteriyi yarım şişe şampanya eşliğinde sahneye yakın bir koltuktan izlemenin bedeliyse 100 Euro (218 TL)...