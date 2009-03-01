Kriz tuvaleti de vurdu

Şanlıurfa'da senelerdir umumi tuvalet işleten M. Nuri Aydın, esnaftan para alamayınca abonelik sistemini uygulamaya koydu.



Şanlıurfa’da sekiz yıldır Damat Süleyman Paşa Camii’nin umumi tuvaletini işleten 54 yaşındaki Mehmet Nuri Aydın, ekonomik kriz bahanesiyle esnafın tuvalet ücretini ödememesi üzerine abone sistemi uygulamasını başlattı.



Aydın, tek seferlik kullanımı 50 kuruş olan tuvalet ücretini, aboneler için sınırsız olmak üzere haftalık 1,5 YTL olarak belirledi. Bu sayede işlerinin açıldığını söyleyen Aydın, "Şimdi esnafın adını defterime yazıyorum. Hafta dolunca 1,5 TL’yi alıyorum" dedi.