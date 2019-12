Kriz, tekstilde siparişleri kaçırdı mı?

Denizli’de bir tekstil devi daha battı

Tekstil devi Sönmez Flament pes etti

‘Sönmez Filament yanıltmasın’

Sektör temsilcilerinin çoğu, özellikle Çin'den siparişlerin Türkiye'ye kayacağını ve önümüzdeki 6 aydan sonra Türk tekstilinin yıldızının parlayacağını söylüyor. Kriz sırasında sektörün derdi, sipariş alamamaktan çok, finansman sorunu yaşamak. Tekstil ve hazırgiyimciler, Eximbank kullanılarak kredi verilmesi durumunda "krizi fırsata" dönüştürmeyi planlıyor.Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ahmet Nakkaş, yaptığı açıklamada, küresel kriz dünya piyasalarını daralttığı için Türkiye'deki bütün sektörlerin etkileneceğini belirtti.Nakkaş, "Piyasaların daraldığını ilk hisseden sektör biziz. Zamanında bizim 'can suyu' tedbirler alınsaydı, bugün firmaların kapanmasıyla yüz yüze kalınmazdı" dedi.Türkiye'nin, bu krizi aşabilmesi için rekabetçi olan, istihdam, üretim ve ihracatta önemli sektörlere sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Nakkaş, şöyle devam etti:"Türk tekstil ve hazırgiyim, şu an bile Türkiye'nin krizi daha hafif atlatması için kaldıraç sektör konumunda. 2,5-3 milyon kişiye istihdam sağlıyoruz. Bütün sektörler çalışanları çıkartma pozisyonları alıyor. İstihdam sorunu katlanarak büyüyecek. İstihdamda en büyük etkiyi sağlayan, üretimin ve ihracatın lokomotifi tekstil ve hazırgiyim sektörünün varlığını sürdürmesi için önlemler alınmalı."Nakkaş, tekstil ve hazırgiyim sektörünün siparişlerde anormal düşüşler yaşamadığını belirterek, şunları kaydetti:"Avrupa'da tüketim harcamalarının azalmasının etkisini yılbaşından beri yaşıyoruz. İhracatta paritenin etkisiyle azalma var. Doların avroya karşı değer kazanması, ihracatımızı düşürüyor. Krizin etkisiyle çok fazla siparişlerde düşüş yaşanmıyor, mali krizin getirdiği en büyük sıkıntı işletmelerin çok kısa vadeli kredi döngüsüyle çalışması. Şu dönemde müşteri potansiyelimizi korumakönemli."Hazırgiyim sektörünün geçen yıl 16 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlatan Nakkaş, sektörün 2008 ihracatının bunun yüzde 10-15 altında kalacağını söyledi.Hey Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimci Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, likidite krizinin bütün sektörleri etkilediğini, ilk defa bütün sektörlerin aynı gemide olduğunu söyledi.Bektaş, hazır giyimde peşin çalışılmadığı için siparişlerin yerine getirilebilmesinde çok büyük finansa ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:"Siparişlerde düşüş yok. Şu anda Avrupa'daki satışlarda örmede çok iyiyiz ve orta markalara mal yapıyoruz. Benim çalıştığım firmalarda daralma yok, tam tersi mevcut siparişlere Uzakdoğu'dan bazı malları kaydırıyorlar. Çin'den kaçış var. Dün Almanya'daydım, elime bir sürü sipariş tutuşturdular, ama ben sipariş alıp almamayı düşünüyorum. Sıkıntı piyasada para olmamasından. Eximbank kanalıyla ihracatçıya para enjekte edilmezse sipariş alamama gibi durum söz konusu olacak. Sektöre Eximbank destek verirse küçülme olmaz, kriz fırsata dönebilir."Bektaş, Hey Grup'un 2008 sonunda ihracatının yüzde 30 artışla 220 milyon dolara ulaşacağını bildirdi.Miroglio Group Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, Türk tekstil ve hazır giyim ihracatının en büyük pazarının Avrupa olduğunu, Avrupa'da ise daralma yaşandığını ifade ederek, "Firmaların yüzde 50'si siparişlerinde frene basıyor, yüzde 50'si ise işin akışına göre önümüzdeki aylara bırakıyor" dedi.Ayaydın, şöyle devam etti:"Türk firmaları bugüne kadar hissetmedi. Çünkü, kriz 2 aydır Avrupa'ya yansımaya başladı. Bize asıl yansıması Aralık, Ocak-Şubat 2009'da olacak. Tekstil ihracatı azalacak. İyi bir şey var; bu kısa zaman için geçerli olacak. Çin'de üretimde büyük sıkıntılar var. Çin'e verilen siparişler Türkiye'ye kayacak. Önümüzdeki 6 aydan sonra Türk tekstilinin yıldızı parlayacak.”İpekyol krizi fırsata çevirecek"İpekyol olarak sıkıntı yok değil, ortağımız ile iyi bir sermayeyi kaynak olarak aktardık" diyen Ayaydın, ciddi önlemler almaya başladıklarını, maliyetlerinin en yüksek bölümünü oluşturan alışveriş merkezi kiralarını minimize etmeye çalıştıklarını belirtti.Aydın Ayaydın, işçi çıkarmalarının söz konusu olmadığını belirterek, "Üretim tesislerimizdeki çalışan sayısını artıracağız. İhracatımızda artış var. İpekyol olarak bütün ihracatımızı, yurt dışında kendi mağazalarımızda yapıyoruz. İngiltere, Yunanistan, Romanya ve Rusya'da mağazalarımız var. İhracatımız artacak. Son 6 ayda 10-15 tane mağaza açtık. Krizi fırsata çevirmek istiyoruz" diye konuştu.Damat-Tween, ADV markalarının sahibi Orka Group'un Genel Koordinatörü Osman Arar, genel olarak siparişlerde azalma olmadığını ve siparişlerin daha garantili modellere döndüğünü belirterek, şunları kaydetti:"Avrupa'daki durgunluk Türkiye'yi etkiliyor, yüzde 20'ye yakın düşüş beklentisi var. Sektörün ihracatı her geçen gün zaten zorlaşmıştı. Kotaların kalkmasından beri kabuk değişikliği oluyor. Bu değişime ayak uyduranlar ayakta kalabiliyor. Hız ve verimlilik, müşterinin koleksiyonunu hazırlamak, üretimde istediği trendleri yakalamak ve zamanında teslim daha çok önem kazandı. Müşteri komple servis veren ihracatçıyı tercih ediyor, bugün bu daha önem kazandı."Orka Grup'un Avrupa'dan Uzakdoğu ve Afrika'ya kadar 50 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Arar, 2008 ihracatlarının yüzde 15 artacağını bildirdi.SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise doların yükselmesi ile dış piyasada fiyatların tutmaya başladığını, dolardaki yükselişle yeni fabrikalar açılacağını ve işçilerin yeniden işe alınacağını belirterek, "Adamlar işsiz olursa enflasyon düşük olmuş ne fayda...Yüksek dolar emek yoğun bütün sektörleri kurtaracak" dedi.Şu anda ortalığın biraz toz duman olduğunu belirten Konukoğlu, "Ama şuna inanıyorum ki tekstil yönünden daha iyi olacağız" diye konuştu.Emek yoğun sektörlerin desteklenmesini isteyen Konukoğlu, krizin bir fırsat olacağını, fırsatın kaçmaması için acilen üç tedbir alınması gerektiğini söyledi. Konukoğlu, öncelikle mevduat garantisi verilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:"İkincisi, bankaların sendikasyon kredileri dönmediğinde o miktarda parayı Merkez Bankası normal piyasa faizinden bankalara borç vermeli. Olmadı diyelim, o zaman özel sektöre ve küçük sanayiciye de ki; 'senin ödeyemediğin işletme kredini 1 yıl erteliyorum.' O miktarı bankaya devlet ödesin. Üçüncüsü de ihracatçıya Eximbank kullanılarak kredi verilmeli. Duran çarklara şu anda su aktarmak gerekiyor. Bizim zaten çok önemli problemimiz yok, krizden Avrupa ve ABD'ye göre çok daha çabuk çıkarız."Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, tekstil sektörünün 2006 yılı ihracatı 5 milyar 577 milyon dolar, 2007 yılı ihracatı 6 milyar 552 milyon dolar, Ocak-Ekim 2008 ihracatı yüzde 10,79 artışla 5 milyar 923 milyon dolar oldu.Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı ise 2006 yılında 13 milyar 986 milyon dolar, 2007 yılında 16 milyar 49 milyon dolar ve Ocak-Ekim 2008 döneminde yüzde 3,31 artışla 13 milyar 580 milyon dolar gerçekleşti.