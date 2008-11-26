Kriz stresine sporla karşı koyun!

Çoban Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada; stresin zihinsel belirtilerini gerginlik, sinirlilik, konsantrasyon eksikliği, yorgunluk ve uykusuzluk olarak sıralıyor. Fiziksel belirtilerinin ise ağızda kuruluk, kalp çarpıntısı, nefes daralması, mide problemleri, sık idrara çıkma, avuç içinde terleme ve kaslarda gerginlik olduğunu söylüyor. Stresi azaltmanın en etkili yolunun spor ve egzersiz yapmak olduğunu belirten Çoban, özellikle kriz dönemlerinde spor salonlarına hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyulduğunu dile getiriyor.Spor yapan kişilerin strese karşı koyma güçlerinin yüksek olduğunu belirten Çoban, şöyle konuşuyor: "Egzersizde salgılanan endorfinler, kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlar. Spor yapan kişilerin kan dolaşımı iyi olduğundan vücuda gerekli olan hormonlar, besin maddeleri ve metabolik artıklar kolay taşınır. Bu sayede de, kişi strese karşı daha dayanıklı olur."