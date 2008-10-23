Kriz sporu kötü vurdu!

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Krizin ilk kurbanı

Derlenen bilgilere göre, ABD'de birer birer iflas eden bankaların, dünyanın birçok ülkesindeki piyasaları alt üst etmesiyle ortaya çıkan küresel mali kriz, ekonominin kilit noktalarından biri olan spor sektörünü de olumsuz etkilemeye başladı.Krizden en fazla etkilenen spor sektörü olan futbolu, şimdilik Formula 1 yarışları ve Londra-2012 izliyor. Zengin patronlarca finanse edilmeyen ve krizin soğuk nefesini enselerinde hisseden, özellikle İngiltere'nin başını çektiği bazı Avrupa kulüpleri, en fazla sponsorluk ve bilet satışlarındaki düşüşler gibi konularda problem yaşıyor.İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı David Triesman, İngiltere Premier Lig kulüplerinin toplam borç miktarının 3 milyar pound (5,23 milyar dolar) olduğunu belirtirken, İngiltere Premier Lig Başkanı Richard Scudamore, ay başında yaptığı açıklamada, küresel mali krize rağmen, futbolun sürdürebilir bir yapısı olduğunu iddia etti.Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'nın Genel Sekreteri David Taylor ise Chelsea'nin düzenlediği, Futbolda Liderler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, yüklü miktarda borç altında olan Avrupa kulüplerini, ''Borçlarını ödeyemeyen kulüpler, nihai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak'' şeklinde uyarmış, bu kulüplerin uluslararası turnuvalardan çıkarılabileceğini ifade etmişti.Manchester United'ın, sigorta şirketi American International Group (AIG) ile yaptığı 56,5 milyon poundluk rekor sponsorluk anlaşmasının geleceği hala merak konusu iken, West Ham United, tur operatörü XL Leisure Group'un iflasıyla forma sponsoru ile yollarını ayırarak, 5 milyon poundluk gelirine veda etti.XL Leisure Group'un logosunu formalardan söken kulüp, taraftar formalarının da satışını durdurdu. İngiltere Birinci Futbol Ligi (The Championship) kulüplerinden West Bromwich Albion da sponsor firması Deutsche Telekom's T-Mobile'un, Newcastle United ise Northern Rock Bank'ın yerine hala bir forma sponsoru bulamadı. İtalya'nın 6. büyük kulübü Lazio da forma sponsorunu kaybeden bir başka kulüp.Futbol kulüplerinin sıkıntıları, sponsorlarla sınırlı kalmıyor.İngiliz kulübü Liverpool, kriz nedeniyle 60 bin koltuklu yeni stadın yapımını ertelerken, İtalya'dan Juventus da Stadio Delle Alpi'nin bitmek bilmeyen inşaatını tamamlamayı ümit ediyor.Tıpkı futbol gibi milyonları peşinden sürükleyen ve oldukça maliyetli bir spor dalı olan Formula 1 yarışları da finansal krizden etkilenen sektörler arasında yer alıyor.Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonları Birliği (FIA) Başkanı Max Mosley, geçen hafta yaptığı açıklamada, takımları, radikal maliyet kısıtlamasına gitmeleri konusunda kesin bir dille uyarmış, araçlarda tek tip motorun kullanılmasını önermişti. Küçük takımların geleceği hakkında endişe duyan FIA Başkanı, ''Ekonomik krizin öncesinde bile takımların giderleri, gelirlerinden fazla idi. Kaldı ki takımlar, Formula 1 Yönetimi'nden aldıkları paranın yanı sıra, sponsorlarından da destek görüyorlardı'' diye konuşmuştu. Küresel ekonomik fırtına, yarışlara ev sahipliği yapan ülkelerde de endişeye neden olmuş, hatta Fransa Motor Sporları Federasyonu (FFSA), 2009 Fransa Grand Prix'sinin, ''finansal nedenler''den ötürü iptalini istemişti.İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliğinde, 2012 yılında yapılacak olan 30. Yaz Olimpiyat Oyunları, ekonomik krizden etkilenen bir diğer alan oldu.Olimpiyat patronları, ekonomik krizin, oyunlar için ayrılan harcama miktarında 250 milyon poundluk indirime yol açtığını belirtirken, konut fiyatlarındaki ani düşüşün, oyunlar bittikten sonra satılacak olan olimpiyat köyündeki evlerin, alıcı bulamayacak olmasını gündeme getirdi.Basketbolseverlerin ilgiyle izlediği ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) ise krizden etkilenmiyor gibi görünse de sorunun çözümünü, bu yıl Avrupa'da yapılacak sezon öncesi hazırlık maçlarının sayısını azaltmakta buldu.NBA Başkanı David Stern, ay başında yaptığı açıklamada, Avrupa'da bu yıl yapılacak maç sayısının, 4 kentte 4 maç şeklinde olacağını bildirmiş, geçen yılki rakamın ise 6 kentte 7 maç olduğunu hatırlatmıştı.Stern ayrıca, NBA'de çalışan 80'e yakın personelin işten çıkarılacağını söylemişti.