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Kriz şov dünyasını etkilemedi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz bazı şarkıcıların konser fiyatlarına yansımadı.

15 Nisan 2009 03:00

Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz bazı şarkıcıların konser fiyatlarına yansımadı.

Geçen yıl kriz nedeniyle Şeker ve Kurban Bayramı’nda ekstra ücretlerini yarı yarıya düşüren sanatçılar, belediye, festival ve halk konserleri söz konusu olduğunda sabit ücretlerinden vazgeçmiyor. Sezen Aksu, Sibel Can, Serdar Ortaç gibi sanatçılar ise konser fiyatlarında kesinlikle indirim yapmıyor.

İşte ses tesisatı ve orkestrası dahil ünlü isimlerin konser tarifeleri:
İbrahim Tatlıses: 90 bin TL
Sibel Can: 90 bin TL
Ebru Gündeş: 70 bin TL
Gülben Ergen: 70 bin TL
MFÖ: 50 bin TL
Hadise: 50 bin TL
Gülşen: 30 bin TL
Hande Yener: 20 bin TL

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