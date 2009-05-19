Kriz sonrası kamunun rolü tartışılacak.

Kriz sonrası kamu yönetimlerinin rolü, Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer), Ankara'da düzenleyeceği uluslararası sempozyumda tartışılacak.



KaLDer'in 25-26 Mayıs'ta, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği "10. Kamu Kalite Sempozyumu"nun bu yılki konusu, "Kriz Sonrasında Dünya düzeni ve Kamunun Rolü" olarak belirlendi.



Sempozyuma, ekonomide devlet müdahalesinin en aza indirilmesini savunduğu belirtilen OECD Rekabet Kurumu Başkanı, ESSEC Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Direktörü Prof. Dr. Frederic Jenny de katılacak.



Sempozyumun ilk gönünde, DPT Stratejik Planlama Daire Başkanı Anıl Yılmaz başkanlığında "Kriz Sonrası Kamu Vizyonu" konulu bir çalıştay yapılacak. "Kriz süreci ve Sonrasında Bağımsız Düzenleyici Kurumlara Yeniden Bakış" konulu panelde ise kriz sürecinde bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumların durumu değerlendirilecek.



Aynı gün, 9. Ulusal Kalite Ödülü Töreni Yapılacak. KalDer'in Ankara Şubesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Sever'in verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde düzenlenen Ulusal Kalite Ödülü'nü kazanan kurumu belirleyecek jüri, 22 Mayıs Cuma Günü, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekteri'nin başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde toplanacak.



Ödül için, Bursa Tophane Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi, Antalya Ayten Çağıran Anaokulu, Özel Kadıköy Şifa Hastanesi ve Doç, Dr. Mustafa Tavşanlı Devlet Hastanesi başvurdu. Ödüle layık görülen kurum, 25 Mayıs'ta açıklanacak ve aynı gün düzenlenecek törenle ödülü verilecek.



Sempozyumun ikinci gününde de kriz sonrasında ekonomi ve kamu yönetimi, yeni dünya düzeni konularında 4 oturum yapılacak.



Sempozyumun konuşmacıları arasında, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, Avrupa Komisyonu Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Bölüm Başkanı Dr. Uğur Müldür, TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, Liverpol Business School Kamu Yönetimi Bölüm Direktörü George Foster, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı da bulunuyor.



KalDer'in Ankara Şubesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Sever, kalite bilincinin yayılmasına hizmet eden derneğin 1998 yılında Ulusal Kalite Hareketi'ni başlattığını ve şimdiye kadar 400 civarında kurumun bu harekete gönüllü olarak katıldığını söyledi. Derneğin, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın (EFQM) Türkiye'deki tek temsilcisi, Orta Doğu Kalite Organizasyonu'nun (MEQA) da kurucu üyesi olduğunu vurgulayan Sever, Amerika Kalite Derneği (ASQ) ile de işbirliği yaptıklarını kaydetti.



Kalite ve yönetim alanında eğitim veren derneğin, Ulusal Kalite Ödülü, Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi organizasyonları, kalite kongresi, kamu kalite sempozyumu çalışmaları bulunduğunu anlatan Sever, kamu yönetiminde kaliteyi sağlamaya yönelik çalışmalara, okulların, son zamanlarda da belediyelerin büyük ilgi gösterdiğini vurguladı.



Türkiye'nin Avrupa Kalite Ödülü en fazla alan 2'inci ülke olduğunu belirten Sever, "bir ülkenin rekabet gücünün, kamu yönetiminin kalitesi ile doğrudan orantılı olduğunu, Ulusal Kalite Hareketi'nin, tüm paydaşların memnuniyetini hedefleyen bir model olduğunu" söyledi.

