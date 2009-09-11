Kriz sektörü havacılığı ekimden sonra etkileyecek

Şahabettin Bolukçu, şu anda krizden çok fazla etkilenmeyen havacılık sektörü için uyardı
Onur Havayolları Genel Müdürü Şahabettin Bolukçu, dünyadaki ekonomik
krize rağmen Türkiye'de havacılık sektörünün çok büyük bir kriz
yaşamadığını belirterek, ''Yaşamayabilir mi onu bilmiyorum. Ekim
ayından sonra göreceğiz'' dedi.
Bolukçu, Atatürk Havalimanı'nda görev yapan muhabirlerle bir araya
gelerek havacılık sektörü ve şirket operasyonları hakkında bilgi verdi.
Türkiye'de açıklanan son büyüme rakamlarının, krizin ekonomiyi büyük
oranda etkilediğini gösterdiğini vurgulayan Bolukçu, şunları kaydetti:
''Dünyadaki mevcut ekonomik kriz bütün sektörleri çok fazla etkiledi.
Havacılık sektörünün karından bir parça yedi. Tüm havacılık sektörü
için konuşuyorum, havacılık sektörü çok büyük bir kriz yaşamadı.
Yaşamayabilir mi onu bilmiyorum. Ekim ayından sonra göreceğiz.
Türkiye'deki enflasyonun düşme nedenlerinden biri taşıma
maliyetleridir. 2003 yılında 149 lira olan İstanbul-İzmir bileti şu
anda 49 lira. Türkiye'de rakamlar terse dönmüştür. Bu da rekabet,
liberal ekonomi ve verimlilikten kaynaklanıyor.''
2010 yılında yeni hatlar açmayı düşündüklerini kaydeden Bolukçu, uçuş
operasyonlarına da Atatürk Havalimanı'ndan devam edeceklerini belirtti.
Bolukçu, ''Biz rekabeti seviyoruz. Ancak bu rekabet biraz adaletli
olmalı. Bizim Sabiha Gökçen'den uçuş yapmamız için sürekli teklif
geliyor. Ama Atatürk Havalimanı'nda yerleşmiş bir düzenimiz var. Biz şu
an durumdan memnunuz. Tabii, tarifeli uçuş isteği olan her yerden
uçarız. Bu Sabiha Gökçen olmuş, Isparta olmuş, hiç fark etmez. Yeter ki
böyle bir teklif gelsin'' şeklinde konuştu.
İç hatlarda çapraz uçuşlara başlamayı planladıklarını da kaydeden
Şahabettin Bolukçu, Onur Havayolları'nın uçak filosunu genişletme
konusunda temkinli hareket ettiğini söyledi.
Bolukçu, şunları kaydetti:
''Biz, filomuzun 43 uçak olmasını istemiyoruz. Sürekliliği olan,
sürdürülebilir bir filo yapısı istiyoruz. Sürdürülebilirden kasıt, 12
ay iş verebileceğimiz, onları uçurabileceğimiz, verimlilik elde
edeceğimiz bir filo yapısı. Bu 24 olur, 27 olur ama şimdiden 50-60 uçak
gibi rakamları ben pek ciddi bulmuyorum. Dünya krizdeyken '2013 yılında
50 uçak olacağım' demek doğru değil. Biz krizlerde büyüme trendini
gösteren bir firmayız. Bugün bir uçak kiraladık, uçak Ekim ayında
gelecek. Filomuz A320-A321 olarak büyüyecek. Biz hedefimize sağlam ama
dikkatli ilerliyoruz. 12 ay uçabilen uçak istiyoruz. Yerde yatan uçak
istemiyoruz.''
Karbon kotası ve filo değişimi
Onur Havayolları Genel Müdürü Şahabettin Bolukçu, Avrupa Birliği'nin,
Kyoto Protokolü çerçevesinde 2012 yılına kadar karbon emisyonlarına
getirdiği sınırlamaları havacılık sektörüne taşıma kararını çok
önemsediklerini vurgulayarak, ''Onur Havayolları olarak, gereken
çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda 2012 yılına kadar filomuzda
bulunan MD (McDonnell Douglas) tipi uçakları Airbus 320 ve 321'lerle
değiştireceğiz. Önümüzdeki yıl filomuzdaki MD'lerin yarısını göndermiş
olacağız. MD uçaklarının Türkiye'nin coğrafi şartları için en uygun
uçaklar olduğunu söyleyebilirim ama biz de ticari bir kuruluş olarak bu
değişime ayak uydurmak zorundayız. Aksi takdirde 2012 yılında devreye
girecek olan 'karbon kotası'na takılırız'' diye konuştu.
Ayakbastı parası
Şahabettin Bolukçu, dünya havacılık sektöründe ekonomik krize karşı
önlemlerin alındığını ve teşvik paketlerinin devreye sokulduğunu
hatırlatarak, ''Antalya Havalimanı'ndaki Fraport-IC Holding
ortaklığının 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yolcu başına alınan 15
dolar ücreti, 15 avroya çıkaracağı duyumları alıyoruz. Bunun doğruluk
derecesini bilmiyoruz, doğru olması durumunda bu yüzde 40-45 gibi çok
büyük bir zam anlamına geliyor. Buna bir anlam veremiyoruz'' dedi.