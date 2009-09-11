Kriz sektörü havacılığı ekimden sonra etkileyecek

Şahabettin Bolukçu, şu anda krizden çok fazla etkilenmeyen havacılık sektörü için uyardı



Onur Havayolları Genel Müdürü Şahabettin Bolukçu, dünyadaki ekonomik krize rağmen Türkiye'de havacılık sektörünün çok büyük bir kriz yaşamadığını belirterek, ''Yaşamayabilir mi onu bilmiyorum. Ekim ayından sonra göreceğiz'' dedi.



Bolukçu, Atatürk Havalimanı'nda görev yapan muhabirlerle bir araya gelerek havacılık sektörü ve şirket operasyonları hakkında bilgi verdi.



Türkiye'de açıklanan son büyüme rakamlarının, krizin ekonomiyi büyük oranda etkilediğini gösterdiğini vurgulayan Bolukçu, şunları kaydetti:



''Dünyadaki mevcut ekonomik kriz bütün sektörleri çok fazla etkiledi. Havacılık sektörünün karından bir parça yedi. Tüm havacılık sektörü için konuşuyorum, havacılık sektörü çok büyük bir kriz yaşamadı. Yaşamayabilir mi onu bilmiyorum. Ekim ayından sonra göreceğiz. Türkiye'deki enflasyonun düşme nedenlerinden biri taşıma maliyetleridir. 2003 yılında 149 lira olan İstanbul-İzmir bileti şu anda 49 lira. Türkiye'de rakamlar terse dönmüştür. Bu da rekabet, liberal ekonomi ve verimlilikten kaynaklanıyor.''



2010 yılında yeni hatlar açmayı düşündüklerini kaydeden Bolukçu, uçuş operasyonlarına da Atatürk Havalimanı'ndan devam edeceklerini belirtti.



Bolukçu, ''Biz rekabeti seviyoruz. Ancak bu rekabet biraz adaletli olmalı. Bizim Sabiha Gökçen'den uçuş yapmamız için sürekli teklif geliyor. Ama Atatürk Havalimanı'nda yerleşmiş bir düzenimiz var. Biz şu an durumdan memnunuz. Tabii, tarifeli uçuş isteği olan her yerden uçarız. Bu Sabiha Gökçen olmuş, Isparta olmuş, hiç fark etmez. Yeter ki böyle bir teklif gelsin'' şeklinde konuştu.



İç hatlarda çapraz uçuşlara başlamayı planladıklarını da kaydeden Şahabettin Bolukçu, Onur Havayolları'nın uçak filosunu genişletme konusunda temkinli hareket ettiğini söyledi.



Bolukçu, şunları kaydetti:



''Biz, filomuzun 43 uçak olmasını istemiyoruz. Sürekliliği olan, sürdürülebilir bir filo yapısı istiyoruz. Sürdürülebilirden kasıt, 12 ay iş verebileceğimiz, onları uçurabileceğimiz, verimlilik elde edeceğimiz bir filo yapısı. Bu 24 olur, 27 olur ama şimdiden 50-60 uçak gibi rakamları ben pek ciddi bulmuyorum. Dünya krizdeyken '2013 yılında 50 uçak olacağım' demek doğru değil. Biz krizlerde büyüme trendini gösteren bir firmayız. Bugün bir uçak kiraladık, uçak Ekim ayında gelecek. Filomuz A320-A321 olarak büyüyecek. Biz hedefimize sağlam ama dikkatli ilerliyoruz. 12 ay uçabilen uçak istiyoruz. Yerde yatan uçak istemiyoruz.''



Karbon kotası ve filo değişimi



Onur Havayolları Genel Müdürü Şahabettin Bolukçu, Avrupa Birliği'nin, Kyoto Protokolü çerçevesinde 2012 yılına kadar karbon emisyonlarına getirdiği sınırlamaları havacılık sektörüne taşıma kararını çok önemsediklerini vurgulayarak, ''Onur Havayolları olarak, gereken çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda 2012 yılına kadar filomuzda bulunan MD (McDonnell Douglas) tipi uçakları Airbus 320 ve 321'lerle değiştireceğiz. Önümüzdeki yıl filomuzdaki MD'lerin yarısını göndermiş olacağız. MD uçaklarının Türkiye'nin coğrafi şartları için en uygun uçaklar olduğunu söyleyebilirim ama biz de ticari bir kuruluş olarak bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Aksi takdirde 2012 yılında devreye girecek olan 'karbon kotası'na takılırız'' diye konuştu.



Ayakbastı parası



Şahabettin Bolukçu, dünya havacılık sektöründe ekonomik krize karşı önlemlerin alındığını ve teşvik paketlerinin devreye sokulduğunu hatırlatarak, ''Antalya Havalimanı'ndaki Fraport-IC Holding ortaklığının 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yolcu başına alınan 15 dolar ücreti, 15 avroya çıkaracağı duyumları alıyoruz. Bunun doğruluk derecesini bilmiyoruz, doğru olması durumunda bu yüzde 40-45 gibi çok büyük bir zam anlamına geliyor. Buna bir anlam veremiyoruz'' dedi.