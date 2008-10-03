'Kriz sanal, sadece para el değiştiriyor'

İngiltere'nin nin başkenti Londra'da yaşayan, Avusturya Cumhurbaşkanı Fischer tarafından altın liyakat nişanı verilen avukat Selim Sarıibrahimoğlu, ABD'de yaşanan ekonomik krizin sanal bir kriz olduğunu ve sadece paranın el değiştirdiğini öne sürdü.



Avusturya Cumhurbaşkanı Fischer tarafından altın liyakat nişanıyla ödüllendirilen Türk avukat Selim Sarıibrahimoğlu, ABD'deki ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yanlış kredi kararlarını verenlerin ve bu paraların geri alınması sürecinin gündeme geleceğini söyleyen Sarıibrahimoğlu, ``ABD Senatosu'nun vereceği karar ve sağlayacağı para, Amerika'nın zararlarını karşılamaya yönelik bir para olacaktır. Diğer ülkelerin bu sistem içindeki zararların karşılanması mümkün değildir'' dedi.



'ABD, parasının arkasında silahla duruyor'



Ortada bir krizin olmadığını ve sadece paranın el değiştirdiğini ileri süren Sarıibrahmoğlu, ``ABD'nin dünya çapındaki borçluluğu azalacaktır. Sistemde onu ayağa kaldırabilecek başka para birimi olmadığı için ve parasının arkasında silahla durduğu için yapılacak birşey yok'' dedi.



Türkiye'de 60 dolayında dolar milyarderi olduğunu belirten Sarıibrahmoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ``Türkiye'de ihracatçılar lobisi var. Türkiye açısından işin çözümü, üretime yönelik, ihracat yönelik çalışmalar olmalı. Avrupa Birliği süreci iyi bir şekilde kullanılıp ihracata yönelmeli, Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirmeliyiz. Enerji merkeziyiz konumumuz doğru biçimde kullanmak lazım. Türk bankacılık sisteminde paralar buharlaşmadı. Para kaybolmaz, izini sürmek lazım. Sorun şu: Bahsedildiği gibi Türkiye şeffaf olsaydı, kriz ortaya çıkmazdı ya da kriz kolay atlatılırdı. Türkiye denetimleri sıkılaştırmalı. Kamusal tedbirler almak suretiyle zarar almadan sıyrılmalıyız..



İthalatı yükselen bir ülkeyiz. Politiklarda bundan sonra ithalata değil ihtacata yönelik olmalı. 60 dolayında dolar milyarderi ve bir o kadar servet sahibi var Türkiye'de. Bu kadar doların ihraç edildiği içinde doların değer kaybedeceği açık.Bu kamusal bir mesele olarak görülmeli. Uluslararası finans piyasalarında kaybedilmemesi için gerekli resmi ve kamusal müdahalelerin yapılması mümkün olabilir."