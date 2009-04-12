Kriz salyangozu da vurdu

Dünya genelinde yaşanan küresel ekonomik kriz, birçok alanda ihracatı etkilerken, Türkiye'de tüketimi olmayan deniz salyangozu ihracatını da olumsuz etkiledi.



Türkiye'nin önde gelen deniz salyangozu ihracatçı firması olan Sadıklar Şirketi'nin ihracatında yüzde 50'ye varan düşüş yaşandı.



Şirket sahibi Mustafa Sadıklar, Trabzon ve Sinop'ta deniz ürünleri işlemesi, depolaması ve ihracatı işi yaptıklarını, ana faaliyet alanlarını ise deniz salyangozu işlemesi ve ihracatının oluşturduğunu belirterek, "Üretimimizin tamamını Uzak Doğu ülkelerinden Çin, Güney Kore, Japonya ve Tayvan'a ihraç ediyoruz" dedi.



Sadıkları, 2007 yılında 988 ton ihracat gerçekleştirdiklerini, bunun karşılığında ise ülkeye 6 milyon 690 bin dolar döviz girdisi sağladıklarını vurgulayarak, "Bu rakam 2008 yılında 422 bin tona düştü. Döviz girdisi de 3 milyon 225 bin dolar oldu. Hem değer hem de miktarda yüzde 50'nin üzerinde düşüş yaşandı. Bunun temel nedeni ise küresel ekonomik kriz. Bu kriz Asya kıtasında daha fazla oldu" diye konuştu.



Av sezonunda yüzlerce kişi istihdam ediliyor



Deniz salyangozu avcılığında sezonun Mayıs ayında başladığını ve Aralık ayında sona erdiğini dile getiren Sadıklar, şöyle devam etti:



"Bu süre içerisinde elde ettiğimiz deniz salyangozlarını Trabzon ve Sinop'taki fabrikalarımızda işliyoruz. Bu işleme sonucunda da ürünleri ihraç ediyoruz. Devam eden küresel ekonomik kriz nedeniyle uzun zamandır ilk kez stoklarımızda mal birikti. Bu stokları eritmek için çalışıyoruz. Av sezonunda şirkette ortalama 160 kişi istihdam ediliyor. Ayrıca firmaya ham madde sağlayan 400 civarında dalgıç mevcut. Bütün bunlar, yapılan ihracatla orantılı olarak gerçekleşiyor. Kriz nedeniyle sorunlar olabilir."



Deniz salyangozunun Kuzey Kore, Güney Kore, Çin, Endonezya, Senegal, Peru ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede üretildiğini avlanarak işlendiğini vurgulayan Sadıklar, "Üreticilerin birçoğu tüketim pazarına yakın. Bu nedenle bu pazara girmek ve müşteri potansiyeline ulaşmak yüklü bir maliyetle gerçekleşmektedir. Pazarı kaybetmemek için çalışmalarımız sürüyor. Ancak bu ülkelerle kar ederek rekabet etmek artık imkansız hale geldi. Bunun için deniz salyangozu ihracatına devletin destek vermesi çok önemli" görüşünü bildirdi.



Deniz salyangozunun her şeyi ihraç ediliyor



Deniz salyangozunun kapağı, kabuğu ve eti ayrı işlenerek ihraç ediliyor. Tütsü ve parfüm üretiminde kullanıldığı belirtilen kapaktan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçtiğimiz yıl 22 ton 935 kilo ihraç edilirken, karşılığında 147 bin 904 dolar gelir elde edildi.



Ahtapot avcılığında kullanılan deniz salyangozu kabuğu ise daha çok Güney Kore'ye ihraç ediliyor.



Uzak Doğu ülkelerinde düğün, toplantı ve özel günlerde tüketilen deniz salyangozu eti de başta Çin olmak üzere Japonya, Güney Kore ve Tayvan'a gönderiliyor.



