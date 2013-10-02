Kriz Obama'ya gezi iptal ettirdi

Bütçe krizi nedeniyle hükümetin kepenk indirmesi ABD Başkanı Barack Obama'ya gezi iptal ettirdi. Obama, önümüzdeki hafta yapmayı planladığı Asya-Pasifik turuna çıkmayacak. Obama'yı Dışişleri Bakanı John Kerry temsil edecek.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yapılacak yatırım konferansında Obama'yı ABD Dışişleri Bakanı John Kerry temsil edecek.

ABD Başkanı Barack Obama, Cumartesi akşamı Asya-Pasifik ülkeleri ile ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla Malezya, Endonezya, Brunei ve Filipinler'i kapsayan bir bölge turuna çıkmayı planlıyordu.

ABD 'kepenk indirdi'

ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bütçe konusunda yeni bir plan üzerinde önceki gün anlaşamamışlardı. Anlaşmazlık sonrası ABD Başkanı Obama zorunlu olmayan tüm federal hizmetleri kapatmak zorunda kalmıştı.

Obama, hükümetin bir an önce tekrar açılması için Kongre ile çalışacağını söyledi.

Uzmanlar bu durumun ABD ekonomisine günlük maliyetinin 300 milyon dolar olduğunu belirtiyor.

ABD'de hükümetin kepenk indirmesi sonrası yaklaşık 1 milyon memur ücretsiz izne ayrıldı. Ulusal parklar, müzeler ve birçok devlet kuruluşu kapılarına kilit vurmuştu.