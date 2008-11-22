Kriz kiracıyı da vurdu

Büyük şehirde ortaya çıkan yeni konutlar, uygun fiyatlara konut edinmek isteyenler ve kiracının yüzünü güldürse de kriz her şeyi olduğu gibi bu pazarı da vurdu. Kiralık evler çoğalıyor, fiyatları düşüyor ancak kriz nedeniyle olan kiracıya oluyor.



Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde birbiri ardına yükselen konut sitelerinin birçoğunda yaşam başladı. 2005 yılından itibaren kimi hesaplı, kimi hesapsız yapılan ama tamamı aynı tarz çılgınlığının bir parçası olan bu sitelerde birçok ev, yatırım amacıyla alındı. Bu evlerin bir kısmı yeterli prim oranına ulaştığında el değiştirirken hatırı sayılır bir kısmı da kiralanmak üzere pazara sürüldü. 2005’te başlayan akımı takip edip evini yenileyenlerin boşalttığı konutların birçoğu da kiralılar kervanına katıldı.



Özellikle son bir yıldır artan kiralık ev sayısı bir yandan kiracının seçeneklerini arttırırken diğer yandan kira fiyatlarının düşmesine yol açıyor. Uzmanlara göre bazı bölgelerde kira fiyatları 2 yıldır yerinde sayıyor, bazı bölgelerde ise yüzde 10’ları geçen oranlarda düşüşler yaşanıyor. Bu durum yeni ev kiralamak isteyenler ve kiralık evinden memnun olmayanlar için tam bir fırsat olarak gösteriliyor ama küresel ekonomik krizle birlikte zor bir dönemece giren Türkiye ekonomisinde olan yani kiracıya oluyor.



Bu duruma işin içinde olan bazı uzmanların görüşleri ise şöyle;



Akın Uzunoğlu: “Son krizden ilk etkilenen orta sınıf olduğu için bu gelir grubuna hitap eden konut pazarında satış ve kiralamalar neredeyse durdu. Kiralık konut fiyatlarında ciddi bir düşüş gözleniyor.”



Seçkin Traşoğlu: “Son günlerde kiralamaların biraz mevsimsel etkiyle biraz da krizin etkisiyle yavaşladığını görüyoruz. Ama kiralık konut fiyatları düşük seviyesini koruyor. Fiyatlar yaklaşık 2 yıl önceki seviyede.”



Özgür Günal: “ Kira fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 10-12’lik bir gerileme söz konusu. Ev sahiplerine eski kiracılarını kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü yeni kiralamalarda eski kiracılarının ödediği parayı alamayacaklar.”





