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Yaşam

Kriz kendi modasını yarattı

Silk & Cashmere Üst Yöneticisi (CEO) Ayşen Zamanpur, yaşanan ekonomik krizin kendi modasını yarattığını kaydetti.

11 Kasım 2008 02:00

Silk & Cashmere Üst Yöneticisi (CEO) Ayşen Zamanpur, yaşanan ekonomik krizin kendi modasını yarattığını kaydetti.

Zamanpur, yaptığı yazılı açıklamada, global krizin modaya etkilerini değerlendirdi.

Bugün içinde bulunulan dönemin modasının, rafine ve her zaman moda olabilecek ürünler olduğunu ifade eden Zamanpur, krizin kendi modasını yarattığını, bu modada, gelip geçici trendlere, çok iddialı renklere, çabuk aşınan, yıpranan materyallere, abartıya ve şatafata yer bulunmadığını kaydetti.

Bunun aksine sade ve her dönem giyilebilecek ürünlere yer olduğunu belirten Zamanpur, krizle birlikte modada çok acil ve kesin bir dönüşün yaşandığını ifade etti.

Zamanpur, artık son 6 yıldır dünya modasını hakimiyeti altına alan 'ucuz fiyat, sezonluk kullanım, çok modern' üçgenine yatırım yapan moda devlerinin popülaritelerinin bitmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yani harcanan paranın sezon sonunda sıfırlanması fikrine dayanan, sadece 5 kere giyip eskiyen ve aynı hevesle yenilenen gardıropları öngören bu prontomoda devlerinin süresi bitti. Yine moda eksperlerinin tahminlerine göre bundan böyle pahalı markaların sadece klasik ve uzun yıllar giyilebilecek modelleri satılabilecek.

Krizin yarattığı yeni moda akımına en iyi uyum sağlayacak markalar, kendilerini kaliteyle özdeşleştirmiş, kalıcılığını kanıtlamış, ürün asma eğrisi en uzun olan markalardır."

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