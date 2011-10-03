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Dünya

'Kriz kahini'nden Avrupa'ya 10 maddelik reçete

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Avrupa'daki krizi sona erdirecek 10 maddeli bir reçete açıkladı...

03 Ekim 2011 03:00

T24 - Kriz kahini olarak nitelendirilen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Avrupa'daki krizi sona erdirecek 10 maddeli bir reçete açıkladı.

Polonya’nın Sopot kasabasında yapılan bir etkinlikte konuşan Roubini 10 maddeyi şöyle sıraladı...

1 - Avrupa Merkez Bankası büyümeyi desteklemek için faizleri tarihi düşük seviyelere indirmeli. Bu yıl faiz artırarak hata yapmışlardı.

2 -Euro'nun değerinin daha düşük olması gerekir ki, sorunlu ülkelerin rekabet gücünü artırabilelim.

3 -Eğer sorunlu ülkelerin mali sıkılaştırmaya gitmesi gerekiyorsa, Almanya kemer sıkmayı ertelemeli ve ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımlar atmalı. Bu, Euro Bölgesi büyümesinin desteklenmesi ve sıkılaştırmayı orta vadeye ertelemek anlamına gelecek.

4 -İtalya ve İspanya gibi sorunlu ülkelere likidite desteği sağlamamız gerekiyor. Aksi halde piyasalar bu ülkelerin üzerine gidecek.

5 -Yunanistan, Portekiz ve İrlanda gibi ülkeler ile bankaların borçlarını düzenli biçimde azaltacak bir mekanizma gerekiyor.

6 -Avrupa bankalarını çok hızlı şekilde yeniden sermayelendirmeliyiz. Yoksa kredi sıkışıklığı çok daha kötü hale gelecek, kredilerde artış, harcama ve büyüme olmayacak.

7 -Sorunlu ülkelerin kontrollü şekilde Euro Bölgesi'nden çıkabilmelerini sağlamalıyız.

8 -Ülkelerin likiditeye erişebildiklerinden emin olmak için orta vadeli mali sıkılaştırma uygulamalıyız.

9 -Üretkenliği ve büyümeyi destekleyici reformlar gerekiyor. Ekonomik ayrışma yerine işbirliğine ihtiyaç var.

10 -Euro Bölgesi ülkelerinin daha fazla mali, parasal ve politik entegrasyona gitmesi gerekiyor.

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