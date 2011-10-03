'Kriz kahini'nden Avrupa'ya 10 maddelik reçete

T24 - Kriz kahini olarak nitelendirilen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Avrupa'daki krizi sona erdirecek 10 maddeli bir reçete açıkladı.



Polonya’nın Sopot kasabasında yapılan bir etkinlikte konuşan Roubini 10 maddeyi şöyle sıraladı...



1 - Avrupa Merkez Bankası büyümeyi desteklemek için faizleri tarihi düşük seviyelere indirmeli. Bu yıl faiz artırarak hata yapmışlardı.



2 -Euro'nun değerinin daha düşük olması gerekir ki, sorunlu ülkelerin rekabet gücünü artırabilelim.



3 -Eğer sorunlu ülkelerin mali sıkılaştırmaya gitmesi gerekiyorsa, Almanya kemer sıkmayı ertelemeli ve ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımlar atmalı. Bu, Euro Bölgesi büyümesinin desteklenmesi ve sıkılaştırmayı orta vadeye ertelemek anlamına gelecek.



4 -İtalya ve İspanya gibi sorunlu ülkelere likidite desteği sağlamamız gerekiyor. Aksi halde piyasalar bu ülkelerin üzerine gidecek.



5 -Yunanistan, Portekiz ve İrlanda gibi ülkeler ile bankaların borçlarını düzenli biçimde azaltacak bir mekanizma gerekiyor.



6 -Avrupa bankalarını çok hızlı şekilde yeniden sermayelendirmeliyiz. Yoksa kredi sıkışıklığı çok daha kötü hale gelecek, kredilerde artış, harcama ve büyüme olmayacak.



7 -Sorunlu ülkelerin kontrollü şekilde Euro Bölgesi'nden çıkabilmelerini sağlamalıyız.



8 -Ülkelerin likiditeye erişebildiklerinden emin olmak için orta vadeli mali sıkılaştırma uygulamalıyız.



9 -Üretkenliği ve büyümeyi destekleyici reformlar gerekiyor. Ekonomik ayrışma yerine işbirliğine ihtiyaç var.



10 -Euro Bölgesi ülkelerinin daha fazla mali, parasal ve politik entegrasyona gitmesi gerekiyor.



