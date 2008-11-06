Kriz işsizleri maaş kuyruğunda

İşten çıkarmalar son bir ayda arttı

Sendikalar ile şirketler kriz pazarlığına oturdu

Ekim ayında işsizlik sigortası maaşından faydalanmak isteyenlerin sayısında, önceki aya göre 31 bin kişi civarında yükseliş olduğu öğrenildi. İşsizlik sigortası maaşı istifa durumunda ödenmiyor; kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş olanlar, belli koşulları karşılamaları durumunda işsizlik sigortası maaşından yararlanıyor.İşsizlik sigortası maaşından yararlananların sayısı temmuz ayından bu yana artış eğiliminde. Söz konusu artışta, mayıs ayında yürürlüğe giren istihdam paketiyle birlikte işsizlik sigortası maaşından yararlanma koşullarının kolaylaştırılması etkili oldu. Buna göre, mayıs ayında işsizlik sigortası maaşından yararlananların sayısı 119 bin 256, haziran ayında ise 119 bin 730 idi. Temmuz ayında 121 bin 701 olan işsizlik maaşından yararlanan kişi sayısı, ağustos ayında ise 138 bin 742 kişiye kadar çıktı. Eylül ayında ise söz konusu rakam 138 bin 523, ekimde ise 143 bin 419'a yükseldi. İş-Kur'un bülteninde de ağustos ve eylül aylarında ödeme yapılan kişi sayısındaki artışta, işsizlik sigortası kanununda yapılan değişiklikle koşulların kolaylaştırılmasının etkili olduğu belirtildi.Ekim ayıyla birlikte ise işten çıkarmaların etkisine dayalı olarak işsizlik sigortası maaşından yararlanmak isteyenlerin sayısında artış oldu. Edinilen bilgilere göre, ekim ayında bir önceki aya göre fondan yararlanmak isteyen işsiz sayısında 30 bin 985 kişilik artış oldu. Yetkililer, bu artışın işten çıkarmaların başladığının bir göstergesi olarak görülebileceğini belirtiyor. Öte yandan tekstil gibi kısa dönemli çalışmanın yoğun olduğu sektörlerde ise işten çıkarılanlar işsizlik maaşı ödemelerinden yararlanamadıkları için bu rakam içinde yer almıyor. Sadece Trakya'da tekstil sektöründe 30 bin kişinin işsiz kaldığı belirtiliyor.İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işsizlik ödeneğinin yanı sıra, kısa çalışma ödeneği de veriliyor. Kısa çalışma ödeneği, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenlerle işyerinde geçici olarak en az 4 hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde sigortalı sayılan kişilere çalıştırılmadıkları süre için en fazla 3 ay süreyle veriliyor. Ancak 2005 yılından bu yana söz konusu uygulamadan sadece 278 kişi yararlandı. Yetkililer, şu ana kadar kuş gribi nedeniyle çalışamayan tesisler gibi çok sınırlı durumlarda kısa çalışma ödeneğinin kullanıldığı bilgisini verdi. Öte yandan fon varlığı ekim sonu itibariyle 36 milyar 711 milyon 743 bin 714 YTL'ye ulaştı.* İşçinin hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olması gerekiyor.* İşten atılmadan önce son 3 yılda en az 600 gün prim ödemiş olmalı ve işçilerin işini kendi istek ve kusuru dışında kaybetmiş olması gerekiyor.* Bu kişilerden en az 600 gün çalışmış sigortalılar 180 gün, 900 gün çalışmış olan 240 gün, 1080 gün çalışmış olan 300 gün süre ile maaş alabiliyor.