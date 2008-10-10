Kriz Formula'yı vurabilir



Dünyadaki ekonomik kriz Formula 1'e de sıçradı. FIA Başkanı Mosley, acil önlem çağrısında bulunarak, "Bankaların sponsor olduğu takımlar iflasın eşiğinde... Formula 1 sona erebilir" dedi.









Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Max Mosley, Formula 1'in içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkması için acil önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.



Mosley, Formula 1'in krize en fazla 2 yıl daha dayanabileceğini belirterek, ''Acele etmemiz lazım. Eğer doğru kararlar almazsak Formula 1 sona erebilir. Giderlerin ciddi bir şekilde azaltılması lazım. Bu sorun uzun süredir var. Global kriz bunu daha da artırdı. Formula 1 o kadar pahalı oldu ki yeni sponsorlar para vermek istemiyor'' diye konuştu.



19 Ekim'de Çin'de krizle ilgili toplantı yapacaklarını ifade eden Mosley, ''Müdahale etmezsek bankaların sponsor olduğu takımlar iflas edebilir. Her yarış için 18-45 milyon Euro start parası isteniyor. Kanada Grand Prix'si borçlar ödenmediği için 2009 takviminden çıkarıldı. Bazı Avrupa ülkeleri de gelecek yıldan sonra Formula 1'i organize etmeyi düşünmediklerini söylediler'' dedi.

