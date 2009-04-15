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Kriz fırsatçısı Madonna!

Madonna, New York'un Yukarı Duğu Yakası'nda ev satın aldı. Şarkıcı eve normal fiyatından 5 milyon dolar daha az ödeyerek sahip oldu.

15 Nisan 2009 03:00

Madonna, New York'un Yukarı Duğu Yakası'nda ev satın aldı. Şarkıcı eve normal fiyatından 5 milyon dolar daha az ödeyerek sahip oldu.

Amerikalı ünlü şarkıcı Madonna, yaşanan ekonomik krizi kendi lehine çevirmeyi başardı.

Amerikanın yaşadığı mortgage krizini değerlendirmesini bilen ünlü sanatçı, New York'un Yukarı Duğu Yakası'nda satın aldığı evi, normal ederinden 5 milyon dolar daha az ödeyerek, 40 milyon dolara satın aldı.

Şarkıcının satın aldığı saray yavrusu evin, 13 yatak odası, 14 banyosu, 2 arabalık garajı, 9 şöminesi, şarap mahzeni ve 900 metreyi aşkın bahçesi bulunuyor. Ünlü yıldızın yeni malikanesinde, ayrıca bir de asansör yer alıyor.

İngiliz eşi, film yapımcısı Guy Ritchi'den geçtiğimiz Ocak ayında ayrılan Madonna'nın, çocukları Rocco, David Banda ve Lourdes ile birlikte Londra'dan New York'a taşınacağı iddia ediliyor.

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