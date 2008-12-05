Kriz faturasındaki son durum

1929 yılındaki Büyük Buhran'dan sonra yaşanan en büyük küresel finansal kriz nedeniyle, eylül ayından bu yana finansal kurumlarda 100 binden fazla kişi işinden oldu. Finans dışındaki sektörlerde ise işini kaybedenlerin oranı 200 bini buldu. İstihdamı ve üretimi azaltma en çok otomotiv şirketlerinde görüldü.



İşten çıkarmada ABD'li Citigroup 52 bin kişi ile başı çekerken, bu bankayı JPMorgan Chase ve Commerzbank izliyor.



İşte son döneme damgasını vuran işten çıkarma ve üretim azaltma haberleri...



HYUNDAİ ÜRETİMİ AZALTACAK



Güney Kore'nin en büyük araba yapımcısı Hyundai, geçen ay ABD'nin Alabama eyaletindeki tesisinin ardından bu aydan başlayarak Türkiye dahil olmak üzere, yurt dışı üretimini azaltacağını açıkladı.



TOYOTA ÜRETİMİ DÜŞÜRECEK



Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi Toyota, azalan talebi göz önünde bulundurarak üretimi düşürme kararı aldı.



Toyota'dan yapılan açıklamada, ABD ve diğer ülkelerde düşen talep nedeniyle bu ay sonunda 3 fabrikada üretime ara verileceği belirtildi.



HONDA İSTİHDAMINI AZALTACAK



Japon otomotiv şirketi Honda da, otomotiv sektöründe talebin düşmesi nedeniyle İngiltere ve Japonya'da işçi çıkaracak.



Japonya'nın ikinci büyük otomotiv şirketi Honda'nın sözcüsü Hideto Maehara, şirketin İngiltere'deki fabrikasında çalışan işçilere erken emeklilik paketi önerdiğini belirterek, kaç işçinin çıkarılacağına ilişkin bilgi vermedi.



GENERAL MOTORS 31 BİN KİŞİYİ ÇIKARACAK



GM, ABD'deki çalışma gücünden 2012 yılına kadar 31,000 işçiyi çıkarmayı planladığını açıkladı.



SUZUKİ DE ÇIKARACAK



Suzuki, Macaristan'daki fabrikasından 1200 kişiyi çıkaracak.



ABD DEVİ AT&T'DEN KÖTÜ HABER



ABD'nin en büyük telekom ve internet firması AT&T, 12 bin kişiyi işten çıkaracak. Dallas merkezli şirketten yapılan açıklamada, tüm iş gücünün yüzde 4'ünü teşkil eden 12 bin kişinin Aralık ayından başlayarak 2009 yılı süresince işten çıkarılacağı duyuruldu.



HEWLETT PACKARD'DA BÜYÜK OPERASYOM



Kuzey Amerika'da faaliyette bulunan bilişim şirketi Hewlett-Packard, 24 bin 600 kişiyle yollarını ayıracağını açıkladı.



BRİTİSH TELECOM 10 BİN KİŞİ ÇIKARIYOR



Avrupalı telekom şirketi British Telecom 10 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.



DHL VE ARCELOR MITTAL



DHL Express 9 bin 500 kişiyle ve çelik devi ArcelorMittal 9 bin kişiyle izledi.



PRATT & WHİTNEY 350 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARIYOR



Dünyanın önde gelen uçak motoru, uzay itki sistemleri ve endüstriyel gaz türbinleri tasarım, imalat ve bakım firması Pratt & Whitney, küresel ekonominin yavaşlaması nedeniyle havayollarının siparişlerini iptal etmesi ya da ertelemesi kaygıları üzerine 350 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.



ADOBE SYSTEMS 600 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARIYOR



Dünyanın en büyük tasarım yazılımları üreten firması ABD'li Adobe Systems, düşük gelir büyümesi nedeniyle şirketin bütün birimlerinden, çalışma gücünün yüzde 8'ine denk düşen 600 kişiyi işten çıkaracağını, işten çıkarmaların maliyetinin 44 ila 50 milyon dolar olacağını açıkladı.



CREDİT SUİSSE 5.300 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK



İsviçreli Credit Suisse bankası, küresel finansal kriz nedeniyle 5.300 kişiyi işten çıkaracak.



Banka yaptığı açıklamada, işten çıkarılacak kişilerin büyük bölümünün yatırım bankacılığı biriminden olacağını belirtti. Bu rakam bankanın küresel çalışma gücünün yaklaşık yüzde 11'ine denk düşüyor.



JAPON NOMURA DA 1.000 KİŞİNİN İŞİNE SON VERECEK



Japonya'nın en büyük aracı kurumu Nomura Holding de Londra'da 1.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.



TELEKOM ITALIA 4 BİN KİŞİYİ ÇIKARACAK



Telecom İtalia, kötüleşen ekonomik durum nedeniyle 2011 yılına kadar 4.000 kişiyi daha işten çıkaracak.



Şirketin üst yöneticisi Franco Bernabe, şirketin haziran ayında açıkladığı 5.000 kişiye ilaveten 4.000 kişiyi daha işten çıkaracağını ve çalışma gücünü yüzde 14 azaltarak 64.000'den 55.000'e çekeceğini açıkladı.



DUPONT, 2 BİN 500 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK



DuPont, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak, 4 bin alt yüklenici ile de yollarını ayıracak.

Özellikle ABD ve Avrupalı otomotiv ve yapı endüstrisi piyasasına hizmet sunun DuPont, konut yapımı, otomobil satışı ve tüketici harcamalarındaki düşüşle bağlantılı olarak talebin düşmesiyle 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.



Şirket, ayrıca 2009 yılında alt yüklenici sayısının azaltılması planına ek olarak bu yıl da 4 bin alt yüklenici ile yollarını ayıracağını bildirdi.

