Kriz estetik dünyasını etkilemeyecek

Erkeklere en çok oksijen terapi yapılacak

Op. Dr. Emre Çiçek



Daha az maliyetli işlemler revaçta

Op. Dr. Tuğrul Kihtir

Damla protez modası başladı

Op. Dr. Barış Çakır

2.5 saatte yepyeni bir cilde kavuşturuyoruz

Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu



Hastaya dokunmadan ameliyat yapılacak



Op. Dr. Hüseyin Güner

Lazerle pırıl pırıl ciltler



Op. Dr. Osman Şenel

Kadınların kabusu olan selüliti, artık son jenerasyon radyofrekans ile iki-üç seansta sıfırlayabiliyoruz. İğneyle yapılan fraksiyonel lazer sistemi yerine ise iğnesiz, çok özel aletlerle yapılabilen mezolifting ve kök hücre enjeksiyonları uygulanıyor. Yan etkisiz estetik akupunktur, aculift dediğimiz toparlama, sıkılaşma ve birkaç haftada etkisini gösteren en son moda radyofrekans ile yüz bölgesinde inanılmaz sonuçlar alıyoruz. Acısız, ağrısız, ameliyatsız burun estetiği de 2009'da çok talep görecek işlemlerden. En son tekniklerden biri olan 'Turkuaz peeling' de bu yıl çok moda olacak. Teknoloji 2009'da erkekleri de unutmuyor. Özel botoks-dolgu tekniklerinin yanı sıra cilt bakımları ve oksijen terapiler ile erkekler de ciltlerini yenileyecekler. Saç dökülmesinde kullandığımız ameliyatsız yöntemlerle de saç problemlerinden kurtulabilecekler.2009'da ekonomik krizin etkisiyle daha az maliyetli, daha az işlemle yapılan yöntemlere başvurulacak. Burun, meme estetiği ile cilt lekeleri ve kırışıklıkların giderilmesi ön plana çıkacak. Estetikte nelerin moda olduğu ülkeden ülkeye değişiyor. Amerika'da en çok liposuction, meme estetiği ve yağ aldırma revaçta iken, ülkemizde burun estetiği ve meme estetiği ön planda. Ameliyatsız yöntemler; yüze dolgu maddeleriyle ve cilt altından germe yöntemleriyle uygulanan tedaviler. Ancak bu yöntemler orta yaşlılar için daha uygun. Bunlar ileri yaşlarda yetersiz kalıyor. Ekonomik kriz ve mevsimin uygun olması nedeniyle, estetik ameliyat olmayı arzulayan insanlar, bu dönemde daha uygun fiyatlarla tedavi oluyorlar.Hastalarımın büyük çoğunluğu bana "Lütfen ameliyat olduğum belli olmasın" talebiyle geliyor. Eski küçük burun sevdası sonlanmış durumda, artık insanlar doğal burunlara yöneldi. Meme büyütmede ise yuvarlak protezler yerine damla protezler kullanılıyor. Damla protezler konusunda ilk etapta insanlarda bir tedirginlik oldu. Ancak son derece doğal ve güzel görünüyor. Protez yerleştirmede kas altı ya da kas üstü kullanılıyor. Kas zarı altı ameliyatı zor ama sonuç çok doğal oluyor. Kas altı yönteminin avantajı ise silikonu iyi örtmesi. 5 yıl içinde bu ameliyatlar daha çok yaygınlaşacak.2009'un teması gençleşmek ve güzelleşmek olacak. Ancak 2009 yılında, gençleşmek ve güzelleşmek için doğal yollar tercih edilecek. Bu yıl; fazla kilolardan kurtulma, yüz gençleştirme, liposuction, kol ve karın gerdirme ile meme ameliyatları revaçta. Bunların yanı sıra; yüze kişinin kendi yağıyla yapılan dolgular, içinde kök hücre bulunduğu için, 2009'da daha fazla ön plana çıkacak. Burun, liposuction ve meme ameliyatları zaten her zaman tercih ediliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en çok yaptırılacaklar arasında dolgu var. Yüz gerdirmede 'macslift' denen bir uygulama var. İki buçuk saat içerisinde yüz yenileniyor, gençleşiyor. Bu operasyon sonrasında bir hafta içerisinde, kişi günlük yaşamına dönüyor. Bu, son dönemde en çok uyguladığımız yöntemler arasında birinci sırada geliyor. Bu yıl ülkemizde kriz olsa bile kadınlar güzelliklerinden vazgeçmiyorlar. Öncelikli tercihleri ise lazerli yöntemler.Yeni lazerler ve yeni dolgular gündemde... 2009'da yüz gerdirme, yağ aldırma ameliyatları tarih olacak. Yerine lazer teknolojisi kullanılacak. Daha uzun vadede botoks gelecek. Ameliyatsız yöntemler revaçta olacak. Estetik uygulamalarda özellikle epilasyonda; ultrasonik epilasyon kullanılacak, insanlar beyaz tüylerinden kurtulacaklar. Bence en çok tercih edilecek operasyonlar; lazerle yüz gençleştirme, yağ eritmenin yanı sıra yüz ve vücut dolguları olacak. Dışarıdan uygulanan lazerlerle ise vücut şekillendirme, yağ eritme, meme dikleştirme ve kırışıklık giderme tedavileri yapılacak. Bunların en önemli özelliği ise hastaya hiç dokunulmadan yapılacak olmaları. Hastaların iyileşme ve sosyal hayattan geri kalma süreleri azalacak, kalıcı izler oluşmayacak.2009 estetik modası; sağlıklı, genç, doğal bir yüz. Doğal görüntüyü kazandırabilmek biz cerrahlar için son derece önemli. Doğal görüntüyü yaklaşık biriki senedir çok iyi yakalıyoruz ve güzel sonuçlar alıyoruz. 2009'da çok kilolu olmayan kadınlara lazer ve liposuction yöntemlerini öneriyorum. En çok tercih edilenler; genç kuşakta burun ameliyatı ve göğüs büyütme, orta kuşakta liposuction, göğüs büyütme, göz kapağı ameliyatları, ileri yaşlarda ise cilt gençleştirme ve kırışıkları azaltma. Özellikle lazer ve liposuction yöntemleriyle pırıl pırıl ve sağlıklı ciltlere kavuşmak mümkün. Ameliyatlı ve ameliyatsız tekniklerin lazerle birleşmesi sonucunda, gün geçtikçe çok güzel sonuçlar alıyoruz.