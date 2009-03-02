Kriz emlak ve vasıta ilanlarını artırdı

Sahibinden.com: “Krizden dolayı nakit paraya ihtiyacı olanlar mallarını mülklerini satışa çıkarıyorlar.”



Geçtiğimiz yıl ekim ayından bu yana Türkiye'yi de yoğun olarak etkileyen ekonomik krizin bir etkisi de emlak ve vasıta ilanlarına oldu.



Sahibinden.com Genel Müdürü Müge Seymen, ekim ayından bu yana sitelerinde satılık konut ve vasıta kategorilerindeki ilan sayılarında artış gözlendiğini ve bu artışın ilanların olağan büyümesinin üstünde gerçekleştiğini söyledi.



Bunun dışında "alışveriş" kategorisinde, özellikle cep telefonları, bilgisayarlar ve giyim ürünlerinde gözle görülür çoğalma yaşandığına dikkati çeken Seymen, "Fakat bunu krize dolaylı yorumlayabiliriz, daha çok 'kısıtlı bütçeyle daha çok kişiye ulaşayım' mantığının yürütüldüğünü söylemek, sanırım yanlış olmaz" diye konuştu.



"Emlak" ve "vasıta" kategorilerinde krize dayalı ilan sayısında yükselmeden söz edilebileceğine işaret eden Seymen, elinde nakit parası olup fırsatlardan faydalanmak isteyenlerin de, siteyi daha sık ziyaret etmeye başladıklarının söylenebileceğini kaydetti.



Seymen, sitede ziyaretçi ve ilan veren sayısında artış yaşandığını ancak bunun kısmen krize bağlı olduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:



"Krizden dolayı nakit paraya ihtiyacı olanlar mallarını mülklerini satışa çıkarıyorlar, bu doğru. Bir de bu dönemde ticarete girmek isteyen veya halihazırda ticaretle uğraşanlar sahibinden.com'da mağaza açıyorlar. Ayda 6,5 milyon tekil ziyaretçinin uğradığı bir sitede küçük bütçelerle yer alarak, ürünlerini hizmetlerini ve markalarını tanıtabiliyorlar."



Sitedeki mağaza sayısındaki artışa ve online mağaza tercihine ilişkin olarak Seymen, "Kısıtlı bütçeyle milyonlarca insana ulaşmak, bu işin en büyük getirisidir. İnsanlar yeni yeni internetin faydalarını öğrenmeye başladılar. Çok daha hızlı, daha ekonomik ve sınırsız. Fiziksel bir sınırlılığınız bulunmuyor. Önemli olan alıcıya kaliteli hizmet sağlamak" değerlendirmesinde bulundu.



‘Bunu da kim alır demeyin’



Müge Seymen, e-ticaretin gün geçtikçe artığını vurgulayarak, kişilerin artık bilgisayar başından almak istediği ürünün özelliklerini görebildiğini, binlerce benzer ürünle kıyaslayabildiğini, sahibine soru sorabildiğini, yeni veya ikinci el ürünün tercih edebildiğini anlattı.



Ürünlerin hemen sipariş edilebildiğini ve ürünü denemeden ödemeye onay verilmediğini kaydeden Seymen, "Bir de asıl önemlisi alıcı olduğunuz gibi, çok kolay bir şekilde satıcı da olabiliyorsunuz. İlla bir ticari kaydınızın bulunmasına gerek yok. Hepimizin evinde kullanmadığı yüzlerce ürün vardır. 'Bunu da kim alır' demeden, emin olun ki bir alıcı sizinle iletişime geçmiş oluyor" diye konuştu.

