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Ekonomi

‘Kriz değişmek için iyi bir fırsat yaratmış olabilir’

European School of Economics'in kurucusu Prof. Stefano D'Anna, kriz değişmek için başa gelebilecek en iyi şey olabilir.

02 Şubat 2009 02:00

European School of Economics'in kurucusu Prof. Stefano D'Anna, krizin başa gelebilecek en iyi şey olabileceğini belirterek, "Nihayet değişmek için iyi bir fırsat doğmuştur belki" dedi.

Asemble Eğitim ve Danışmalık tarafından üçüncü kez düzenlenen ve bu yıl "Time to Labyrinth Exit (Labirentten Çıkış)" temasıyla gerçekleştirilen "Düş Zaman=Gerçek" Konferansının açılışında konuşan D'Anna, sorunların hiçbir zaman dışarıdan gelecek çözümlerle aşılamayacağını söyledi.

D'Anna, bütün olumsuz duyguların temelinde korkunun yattığını dile getirerek, "labirent"ten çıkmak için düşlemeyi bilmek gerektiğini anlattı.

"Kriz aslında başımıza gelen en iyi şey olabilir" değerlendirmesinde bulunan D'Anna, bunun öğrencilere "kötü bir eğitim verildiğini", üniversitelerin "başarısız olduğunu" anlamaya neden olabileceğini kaydetti.

D'Anna, "Krize kucak açtım. Nihayet değişmek için iyi bir fırsat doğmuştur belki" dedi.

Sonuç elde etmek için öneriler

Uzay Yolu ve Alacakaranlık Kuşağı televizyon dizilerinin senaristi David Gerrold da insanın taahhüt verdiği şeyin, hedefini ve nereye gideceğini bilmesi olduğunu söyledi.

Herkesin sıra dışı şeyler gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Gerrold, "En sevdiğiniz şeyi yapın, o zaman başarılı olursunuz" dedi.

Gerrold, sonuç elde etmek için önerilerini de "vizyonunuz olsun", "hedefleriniz makul olabilir ya da olmayabilir, makul olmayan hedefler için risk alıyorsunuz demektir", "riskleri almaya hazırlıklı olmalısınız", "niyetlerinizi deklare edin, kendinize destek grubu oluşturun", "araştırmanızı yapın", "asla pes etmeyin" ve "eğlenin" şeklinde sıraladı.

Eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Oğuz Satıcı da insanın kurduğu hayallere önce kendisinin inanması gerektiğini belirterek, "Bugün hayallerimizi biraz daha zorlamak zorundayız" dedi.

Kriz dönemlerinin ardından önemli kazanımlar elde edildiğine işaret eden Satıcı, krizin değişmek ve olağanüstü çözümler yaratmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

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