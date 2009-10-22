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Kriz çözen elçi İsrail'de

Büyükelçi Çelikkol yine bir yüksek gerilim hattında göreve başladı.

22 Ekim 2009 03:00

Ankara için hassas merkezlerde, kritik dönemlerde görev yapan Büyükelçi Çelikkol yine bir yüksek gerilim hattında göreve başladı.

İsrail-Türkiye krizi çelik sinirli büyükelçiye emanet Türkiye ve İsrail arasında Anadolu Kartalı Tatbikatı'nın uluslararasının bölümünün iptali ve ardından TRT'de yayınlanan 'Ayrılık' dizisiyle tırmanan kriz sürerken, Türkiye'nin yeni Tel Aviv Büyükelçisi Ahmet Oğuz Çelikkol İsrail'e gitti. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Namık Tan'ın, 3 yıllık görev süresinin ardından, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirilmesi dolayısıyla Tan'ın yerine atanan Çelikkol, Ankara için oldukça hassas merkezlerde görev yaptı. Akşam gazetesinin haberine göre, Çelikkol'un Tel Aviv'e gidişinin geciktirilmemesi İsrail basınında, 'Ankara krizi daha da büyütmek istemiyor' şeklinde yorumlandı.

Çelikkol, dün İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret ederek Protokol Genel Müdürü ile görüştü. İsrail görevi öncesinde yine Türkiye için çok önemli bir ülke olan Yunanistan'da Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği görevini yürüten Çelikkol, Ortadoğu konusunda oldukça deneyimli bir diplomat. Irak'ta Özel Temsilcilik ve Suriye'de Büyükelçilik yapan Çelikkol için, eski Dışişleri Müsteşarı Büyükelçi Özdem Sanberk, 'Birinci sınıf diplomat' tanımlamasında bulunmuştu.

Şam'da kilit görev

Dışişleri Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde 33 yıldır görev yapan Çelikkol, yurt dışında Türkiye'nin New York'taki BM Daimi Temsilciliği'nde İkinci Katip, Beyrut'ta Birinci Katip ve Washington'da Müsteşar olarak görev aldı. Los Angeles'te Başkonsolos olarak bir süre görev yapan Büyükelçi, bir süre de merkezde Ortadoğu Dairesi'nde Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 3 yıl bu görevde bulunan Çelikkol, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın Suriye'nin başkenti Şam'dan çıkarıldığı dönemde yürütülen gizli diplomasinin perde arkasındaki en önemli aktörlerdendi.
2000 Haziran ayı ile 2004 Kasım'ı arasında Suriye'de Büyükelçilik yapan Çelikkol, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine çok ciddi katkılar yaptı. Çelikkol, ardından Bakanlığın Ortadoğu ve Güney Afrika Dairesi Genel Müdürlüğü görevinde bulundu; Aralık 2005'te Türk hükümetinin Irak Özel Temsilcisi olarak atandı. 2005'te Şiiler ve Sünniler arasında mezhep savaşı yaşanırken Irak'a atanan Çelikkol, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve Irak'ın yeniden yapılandırılması amacıyla yürütülen çalışmalara yapılabilecek katkılarla ilgili her türlü faaliyetin eşgüdümünü sağladı. Bu çerçevede yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde gerekli temasları yürüttü. Şubat 2008'e kadar süren bu görevinin ardından Atina Büyükelçiliği görevine getirildi.

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