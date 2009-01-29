Kriz, bugün de 18 bin kişiyi işinden etti

Elektronik devi Sony 8 bin kişiyi, Boeing 5 bin 500, Jabil Circuit 3 bin, AOL 700 ve Dexia 800 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.



Küresel kriz nedeniyle işten çıkarma furyası tüm hızıyla sürüyor.



Japon elektronik devi Sony, yeniden yapılanma tedbirleri nedeniyle 8 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Şirketin dünya genelinde 185 bin çalışanı bulunuyor. Şirket, bu çerçevede sahip olduğu 57 tesisten 5 ya da 6’sını kapatacağını açıkladı.



Sony’nin üçüncü çeyrek kârı da yüzde 95 düşüşle 115.6 milyon dolara ( 10.4 milyar yen) geriledi. Şirket, en büyük zararının, toplam gelirinin yarısından fazlasını oluşturan çekirdek elektronik bölümünde gerçekleştiğini, bölümün söz konusu dönemde 15.9 milyar yen faaliyet zararı yaşadığını bildirdi.



Boeing, 5 bin 500 kişiyi



Hava trafiğindeki düşüş ve savunma bütçelerindeki baskı nedeniyle Chicago merkezli Boeing, 5 bin 500 kişiyi daha işten çıkaracağını açıkladı. Geçen yıl siparişlerinde düşüş yaşayan şirket ayrıca, beklentilerin altında kâr edeceğini duyurdu.



Boeing Başkanı ve CEO’su Jim McNerney, küresel ekonominin zayıflamayı sürdürdüğünü ve bunun da hava trafiğinin büyümesine ve finansmana etkisi olduğunu söyledi.



Şirket, 2007 yılı 4. çeyrekte 1.03 milyar dolar kâr ederken, geçen yıl söz konusu dönemde 56 milyon dolar zarar etti. Zararda, geçen sonbaharda yaşanan grevin ve teslimatların gecikmesinin etkisi olduğu belirtiliyor.



Jabil Circuit 3 bin kişiyi çıkaracak



ABD’li elektronik parça üreticisi, çoğunluğu deniz aşırı ülkelerde olmak üzere şirketin işgücünün neredeyse yüzde 4’ünü temsil eden 3 bin kişiyi işten çıkaracak.



Şirket, dünya genelindeki 10 fabrikasının işten çıkarmalardan etkileneceğini, ABD’de işten çıkarmaların sadece yüzde 10’unun gerçekleşeceğini bildirdi. Şirkette şu an 85 bin kişi çalışıyor.



Jabil Circuit, işten çıkarmalarla yılda 55 milyon dolar tasarruf sağlamayı beklerken, 2009 ve 2010’da vergi öncesi yükümlülüklerin 65 milyon dolar olacağı kaydedildi.



AOL’den 700 kişi



Time Warner Inc’in AOL bölümü maliyet kısmak için 700 kişiyi işten çıkaracak. İşten çıkarmaların gelecek birkaç çeyrek içinde gerçekleşeceği bildirildi.



AOL CEO’su Randy Falco, “Özellikle de böyle bir ortamda işgücümüz düşürmek hiç kolay değil, ancak amacımız çekirdek işlerimizin başarılı olması için gerekli desteği sağlamak” dedi.



Dexia 800 çalışanıyla yolunu ayıracak



Belçika-Fransız finansal hizmet grubu Dexia, bu yıl 800 kişiyi işten çıkarmayı ve çalışanlara verilen primlerde büyük kesintiye gitmeyi planladığını açıkladı.



Belçika gazetesi De Standaard’ın, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, işten çıkarmaların yarısı Belçika’da olacak. Yönetici olmayan çalışanlara verilen primlerde yüzde 30-60 arasında kesintiye gidilecek. Yönetim kadrolarındakiler ise bu yıl hiç prim almayacak.



Dexia, Kasım ayında yaptığı açıklamada, Belçika, Lüksemburg, Türkiye ve Slovakya’da ana faaliyet alanı olan kamu, bireysel ve ticari bankacılığa odaklanacağını belirtmişti.



Dexia, Eylül ayında Fransa, Belçika, Lüksemburg’dan ve büyük hissedarlardan 6.4 milyar Euro