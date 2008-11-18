Kriz bankalara da sıçradı

Hisse senetleri borsada işlem gören 13 mevduat bankasının ikinci çeyrekte 3.1 milyar YTL olan net kârı, krizin etkisinin hissedilmeye başlandığı yılın üçüncü çeyreğinde 2 milyar 51 milyon YTL'ye düştü.



Büyüklüğü trilyon dolarları aşan kurtarma planları, merkez bankalarının faiz indirimleri, dünya devi banka ve şirketlere kamu tarafından aktarılan milyarlarca dolarlık kaynağa rağmen, küresel resesyona dönüşen finansal kriz Türkiye'yi de etkisi altına aldı. İç ve dış talepteki durgunluk ve özellikle 2009'daki yüklü dış borç ödemeleri nedeniyle Türkiye'nin yumuşak karnı olarak tanımlanan reel sektörde, üretim azaltılıp personel çıkarmalar başlarken, bankacılıkta da krizin ayak sesleri kendini hissettirdi.



Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören 13 mevduat bankasının, yılın ilk çeyreğinde 3.3 milyar YTL, ikinci üç aylık döneminde 3.1 milyar YTL olan net kârı, 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasını kapsayan üçüncü çeyrekte 2 milyar 51 milyon YTL'ye geriledi. Bankaların üçüncü çeyrekteki kârları, ikinci üç aylık döneme göre yüzde 34, ilk çeyreğe göre yüzde 38, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 28,2 geriledi. Yapı Kredi ve Şekerbank, yılın ikinci çeyreğine göre kârını artıran iki banka oldu. İkinci çeyrekte zarar eden Tekstilbank ise üçüncü çeyrekte kâra geçti.



İş ve Vakıf'ta sert düşüş



Yılın ilk çeyreğinde 214, ikinci çeyreğinde 282 milyon YTL net kâr açıklayan Vakıfbank, konsolide olmayan üçüncü çeyrek bilançosunda ise 95.9 milyon YTL net kâr elde etti. Vakıfbank'ın kârı ikinci çeyreğe göre yüzde 66, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 71,2 azaldı.



Vakıfbank'ın konsolide olmayan dokuz aylık kârı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,7 azalarak 568 milyon YTL'ye geriledi. Analistler Vakıfbank'ın kârında üçüncü çeyrekte yaşanan düşüşte, artan provizyon ve operasyonel giderlerin etkili olduğu görüşünde. Bankanın ihtiyatlı olma adına provizyon oranlarını yükselttiği kaydedilirken, aralık ayındaki sendikasyon kredisini yenilemekteki performansı ise merakla bekleniyor.



İş Bankası'nın ilk çeyrekte 646, ikinci çeyrekte 571 milyon YTL olan net kârı, konsolide olmayan üçüncü çeyrek mali tablolarına göre 156 milyon YTL'ye indi. Bankanın kârı ikinci çeyreğe göre yüzde 72, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 73 azaldı. İş Bankası'nın dokuz aylık kârı ise 1 milyar 359 milyon YTL'den 1 milyar 309 milyon YTL'ye indi. Bankanın kâr marjlarında üçüncü çeyrekte gözlenen düşüşte, piyasalardaki olumsuzluğun ve faaliyet giderlerinin artmasının etkili olduğu kaydediliyor.



Akbank likitte kaldı



Akbank'ın ikinci çeyrekte 494.6, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 416.7 milyon YTL olan net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 331.8 milyon YTL'ye indi. Bankanın dokuz aylık kârı ise 1 milyar 615 milyon YTL'den 1 milyar 546 milyon YTL'ye düştü.



Akbank'ın haziran sonunda 49.2 milyar YTL olan kredileri, eylül sonunda ise neredeyse hiç değişmeyerek 49.4 milyar YTL'de kaldı. Buna karşılık satılmaya hazır finansal varlıkları 20.7 milyar YTL'den 22.7 milyar YTL'ye çıktı. Akbank üçüncü çeyrekte, takipteki kredilerin satışından 86.5 milyon YTL net kâr elde etmişti. Analistler, Akbank'ın likit kalmak için kredilerde büyüme yerine, menkul kıymet portföyünü büyütmeyi tercih ettiği görüşünde.



Halk Bankası'nın da ikinci çeyrekte 336, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 278 milyon YTL olan net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 268 milyon YTL'ye indi. Finansbank'ın üçüncü çeyrek kârı ise ikinci çeyreğe göre yüzde 75 azalarak 50 milyon YTL'ye indi. Bankanın dokuz aylık kârı da 458 milyon YTL'den 308 milyon YTL'ye geriledi. Garanti Bankası'nın üçüncü çeyrek kârı, ikinci çeyreğe göre yüzde 10, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 7 azaldı.



Yapı Kredi kârını artırdı



Yapı Kredi Bankası, üçüncü çeyrekte kârını ikinci çeyreğe göre yüzde 24, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 14 artırdı. Bankanın dokuz aylık kârı ise yüzde 30'luk büyüme ile 1.1 milyar YTL oldu. Analistler, daralan operasyonel giderlerin ve sektörün tersine artan komisyon gelirlerinin kârdaki yükselişte etkili olduğunu kaydetti. Şekerbank'ın da ikinci çeyrekte 29.1 milyon YTL olan kârı, üçüncü çeyrekte 36.2 milyon YTL'ye çıktı. Banka, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 46 milyon YTL net kâr elde ederken, dokuz aylık kârı 108 milyon YTL'den 122 milyon YTL'ye yükseldi. TEB'in kârı ikinci çeyreğe göre azalırken, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise arttı.

