-KRİZ AVRUPALILARI CİMRİLEŞTİRDİ BRÜKSEL (A.A) - 04.08.2010 - Yoksul ülkelere yardımda dünyada ilk sırada bulunan Avrupa Birliği'nde (AB) küresel ekonomik kriz yardım karşıtlarını artırdı. AB'nin kamuoyu araştırmasında, 2006'da yüzde 88 olan insani yardımlara destek 4 yılda 9 puan gerileyerek 2010 yılında yüzde 79'a indi. AB'de insani yardımları ''çok önemli'' görenlerin oranı 2006 yılında yüzde 48'i bulmasına rağmen bu yıl yüzde 31'e düşerken ''oldukça önemli'' görenlerin oranı yüzde 40'tan 48'e çıktı. Bu dönemde insani yardımlar için ''çok önemli değil'' diyenlerin oranı yüzde 6'dan 10'a ''hiç önemli değil'' diyenlerin oranı yüzde 2'den yüzde 4'e ulaştı. Araştırmada Avrupalıların yüzde 3'ü insani yardımlarda ülkelere göre ayrım yapılmasını isterken yüzde 4'ü görüş bildirmekten kaçındı. Araştırmayı yorumlayan AB Komisyonu, AB'nin insani yardımlarına kamuoyu desteğinde 2006 yılına göre önemli düşüş gözlense de toplumun hala büyük bir çoğunluğunun desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AB'de insani yardımlara kamuoyu desteğinin en düşük olduğu ülkeler yüzde 68'le Litvanya, yüzde 70'le Avusturya ve Letonya, yüzde 71'le Belçika, yüzde 75'le Estonya ve Romanya, yüzde 75'le İngiltere ve yüzde 76'yla Çek Cumhuriyeti şeklinde sıralandı. Araştırma, eğitim ve gelir seviyesi yükseldikçe insani yardımlara desteğin de arttığını ortaya koydu. Buna göre faturalarını ödemekte zorlananların yüzde 71'i insani yardımları önemli görürken zorlanmayanlarda bu oran yüzde 81'e çıkıyor. Ortaokul mezunları arasında yüzde 73 olan destek, üniversite mezunları arasında yüzde 84'ü buluyor.