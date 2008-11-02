Kriz asgari ücretliye 40 Euro kaybettirdi

Türkiye’de eylül başında 351 euroya sahip olan bir asgari ücretlinin parası ekim sonunda 311 euroya geriledi.



DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan araştırmada, brüt asgari ücretin, küresel finansal krizin ardından dövizde yaşanan dalgalanmayla son 2 ayda 39 euro gerileyerek 311 euro düzeyine geldiği ifade edildi.



Alınan bilgiye göre, Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Dairesi, Merkez Bankası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eurostat verileri ile uluslararası finansal istatistikleri kullanarak yaptığı araştırmada, küresel finansal krizin ve beraberinde yaşanan gelişmelerin asgari ücrete etkisine değerlendirdi.



Araştırmada, Türkiye'nin, AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında krizden asgari ücretlinin en çok etkilendiği ülkelerden biri olduğu savunuldu. Araştırmaya göre, 1 Eylül 2008-30 Ekim 2008 tarihli döviz kurları üzerinden yapılan hesaplamaya göre YTL, euro karşısında 30 Ekim itibariyle yüzde 12 değer kaybetti. Aynı tarih itibariyle euro bölgesi dışında kalan AB ülkelerinin para birimleri ise euro karşısında yüzde 7 kayıp ile yüzde 17 artış arasında değer değişimi yaşadı.



Para birimi euro karşısında değer kaybeden ülkeler yüzde 7 ile Macaristan ve yüzde 5 ile Polonya olurken, Bulgaristan, Letonya, Estonya ve Romanya para birimleri krizden avro bazında etkilenmedi. Buna karşın Çek Cumhuriyeti'nin para birimi yüzde 3, Slovakya'nın para birimi de yüzde 17 değer kazandı.



Türkiye'de asgari ücretlilerin, Eylül ayı başında 351 euro brüt ücrete sahipken, bu miktarın 30 Ekim itibariyle 312 euroya gerilediği ifade edilen araştırmada, döviz kurlarındaki değişimin asgari ücretin 39 euro gerilemesine yol açtığı belirtildi. Araştırmada, şunlar kaydedildi:



"AB üyesi 19 ülke ile karşılaştırıldığında, Türkiye, Eylül ayı başında Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Romanya, Macaristan, Slovakya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nin üzerinde bir asgari ücrete sahipken, küresel mali kriz sonrası dövizde yaşanan dalgalanmayla 30 Ekim itibariyle asgari ücretin 332 euroya çıktığı Çek Cumhuriyeti ve 318 euroya çıktığı Polonya'nın gerisine düştü. Böylece Türkiye, asgari ücrette 2 basamak gerilemiş oldu."



Araştırmada, asgari ücretin avro bazında son 8 yılda Romanya'da 6, Bulgaristan'da 3, Macaristan'da 2,7, Çek Cumhuriyeti'nde 3, Polonya'da 2, Litvanya'da 2,7, Letonya'da 2,3 kat arttığına işaret edilerek, Türkiye'deki artışın 0,5 kat düzeyinde olduğu ifade edildi.



Birleşik Metal-İş Sendikası'nın araştırmasına göre, 30 Ekim itibariyle AB üyesi bazı ülkeler ile Türkiye'deki asgari ücret şöyle:



Ülkeler

Asgari ücret



(Euro)



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Lüksemburg1570



İrlanda1462



Hollanda1335



Belçika1310



Fransa 1280



İspanya 700



Yunanistan681



Malta 612



Slovenya539



Portekiz497



Çek Cumhuriyeti 332



Polonya 318



Türkiye 312



Estonya 278



Macaristan270



Slovakya266



Litvanya245



Letonya 225



