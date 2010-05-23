Kriz artsa da silaha ilgi azalmıyor

T24 - Küresel krizin yarattığı tüketim daralması, bir çok sektörü olumsuz etkilerken, tabanca ve mermiye harcanan parayı azaltmadı.



Geçen yıl satılan tabanca ve fişekten elde edilen hasılat, önceki yıla göre yüzde 16 arttı.



Vatandaşlar geçen yıl MKEK'den aldıkları 19 bin 302 adet tabanca, 38,8 milyon adet fişek için 80 milyon 904 bin lira ödedi.



MKEK, son 5 yılda yerli ve yabancı olmak üzere ortalama her yıl 19 bin adet tabanca satıyor. Fiyatları 650 lira ile 10 bin lira arasında değişen silahlar, ekonomik krize rağmen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.



İstatistiklere göre, MKEK, 2005 yılında 18 bin 577, 2006 yılında 18 bin 575, 2007 yılında 19 bin 994 adet tabanca satışı gerçekleştirdi. Ekonomik krizin etkisini göstermeye başladığı 2008 yılında da tabanca satışı hız kesmedi ve 19 bin 623 bin adet satış yapıldı.



2009 yılına gelindiğinde yapılan satışlar yine 19 binin altına inmedi. MKEK, geçen yıl 3 bin 621'i ithal, 15 bin 681'i yerli olmak üzere toplam 19 bin 302 tabanca satışı gerçekleştirdi ve bu satışlardan 43 milyon 590 bin lira gelir elde etti.



Kurum, bu dönemde 38 milyon 841 bin adet de fişek sattı. Söz konusu tabanca ve fişek satışlarından toplam 80 milyon 904 bin lira gelir elde edildi.



Bu arada MKEK'de, Beretta, Browning, Glock, CZ Stojırna, CZ Zbrojovka, Heckler&Koch, HS 2000, Jerıcho, Sıg Sauer, Smıth&Wesson, MKE, Akdal, Arsan, Asilsan, Girsan, Sarsılmaz gibi bir çok markanın değişik çapta silahlarını bulmak mümkün.





Atış poligonuna da ilgi arttı



Silah satışlarına paralel olarak vatandaşların poligona da ilgisinin arttığı gözlendi. Geçen yıl MKEK Atış Poligonu'ndan elde edilen hasılat, önceki yıla göre yüzde 34 artış göstererek 341 bin liradan 485 bin liraya yükseldi.



Bu arada MKEK, geçen yıl 1 milyon 674 bin dolara 2 bin 480 adet tabanca, 192 bin dolara 215 adet tüfek, 416 bin dolara da 1 milyon 125 bin fişek ithal etti.





MKEK'nin son 5 yılda sattığı yerli ve ithal tabanca sayısı şöyle:



Yıllar Yerli tabanca İthal tabanca Toplam



2005 15.531 3.046 18.577

2006 15.499 3.076 18.575

2007 16.576 3.378 19.954

2008 13.748 5.875 19.623

2009 15.681 3.621 19.302









