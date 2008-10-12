Kriz Arapları da vurdu

ABD kaynaklı global krizi Arap dünyasında da fırtınalar estiriyor. Dubai Borsası hafta başından bu yana yüzde 30'a yakın değer yitirirken, bugünkü kaybı açılışın ardından yüzde 6'ya ulaştı.



Hızla düşen enerji fiyatları dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki emirlikler için düşen gelirler anlamına geliyor.



Dubai'deki borsa çöküşünü Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası Başkanı Sultan Bin Nasar el-Suvadi'nin, ülkedeki mali kurumların hala sağlıklı olduğunu söylemesi de etkilemedi.



Pazar günü çakıldılar



Ortadoğu borsalarında haftanın ilk işlem günü olan bugün Dubai borsası 3 bin puanın altına inerken, hafta boyunca gerçekleşen kayıp yüzde 26.7 olarak kaydedildi.



Özellikle inşaat şirketlerinin hisselerindeki kayıp dikat çekerken, sektör endeksi yüzde 10'a yakın değer yitirdi.



Öte yandan suudi Arabistan borsasındaki kayıp daha sınırlı kaldı. Borsa yüzde 2.4 düşüşle 2004 ortalarından bu yanaki en düşük seviyesine geriledi.



Kuveyt Borsası yüzde 3 düşerken, Katar'daki düşüş yüzde 7'ye, Mısır'daki düşüş ise yüzde 9'a ulaştı.



İsrail Borsası ise dört günlük bir tatilin ardından bugün işlemlere başladı ve yüzde 7.8 değer yitirdi.



