Kriz Antalya'daki villaları vurdu

Antalya'daki otellerde ağırlıklı olarak Rus ve Kazak zenginleri ağırlamak için yapılan villalar kriz nedeniyle boş kaldı.



Villası olan otellerin doluluk oranlarında 2009 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50'lere varan oranda düşüş yaşandı. Talep olmayınca da oteller günlüğü 1800 ve 2500 dolar arasında satılan standart küçük villa fiyatlarını 800-1000 dolara kadar çekti. Gloria Serenity Resort, Belek'teki Rixos Premium ve yine Rixos Grubu'na ait olan Sungate Rixos, villa satışları olumsuz etkilenen oteller arasında yer alıyor.



40'ın üzerinde villası ile Antalya'da Rus zenginlere hizmet eden Sungate Rixos Oteli'nin Genel Müdürü Cem Uzan, "2008 yılı ile kıyaslandığında villalardaki doluluk oranlarında yüzde 22 düşüş var. Özellikle mayıs-haziran döneminde villaların doluluk oranlarında ciddi düşüş yaşandı. Bu oran bazı otellerde yüzde 50'lere bile yaklaştı. Bu durumu görünce içinde biz de dahil olmak üzere tüm villalarda fiyat düşüşü yaşandı. Sezondaki doluluklar da ancak öyle sağlandı" dedi.



Havaalanı verileri de doğruluyor



Uzan, sadece Sungate de değil, Rixos Premium'da da villa doluluklarında bu yıl geçen yıla göre azalma olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu otelde de 40'a yakın villamız var. Normalde mayıs ayında bu otelde ful çekerdik. Doluluklar geçen yıl yüzde 75'lerdeydi. Fakat bu yıl herkes villa fiyatlarında düşüş yaptı. Örneğin geçen yıl 1800 ile 2500 dolar arasında satılan küçük villa fiyatları bu yıl 800-1000 dolar arasında satıldı. Havaalanına inen VIP uçak sayısı da zengin müşterinin gelişindeki azalmayı gösteriyor."



Uzan, 2009 yılında da villalarda konaklayan misafirlerin büyük bir kısmını Rusların oluşturduğunu, Rusları Türklerin izlediğini söylüyor. Uzan, "Rusya'nın krizden ciddi etkilenmesine rağmen geçen yıl Sungate'in 1094 odasının 700'ünü Ruslarla doldurduk. Bu nedenle 2010 yılında Rus zengin sayısında artış yaşanmasını bekliyoruz. 2010 yılında hem fiyat artıracağız hem de bütçeyi" dedi.

Her yıl Rusya'dan ve Türkiye'den gelen daimi müşterileri ile 3 adet Penthouse dairelerinde ağırlayan Çeşme Sheraton Oteli de bu yılı zengin turist açısından fazla kayıp yaşamayarak kapatanlardan. Bunun nedenini otellerinde her yıl aynı dönemde kalan müşterilerine bağlayan Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İskender Dilek, "Bizde bu tarz dairelerin sayısı fazla olmadığı için Antalya'daki oteller gibi etkilenmedik. Bu nedenle Penthouse'larımızda yaz ayında istenilen doluluğu yakaladık. Bu dairelerin fiyatı 5 bin 350 euroydu. Dairelerde konaklayan 5 Rus, 2-3 kişi olmak üzere sabit Türk misafirlerimiz var. Bunlar yaz aylarının belli dönemlerinden bu dairelerde kalır" dedi.



King Villa yapıp zengin turisti çekiyorlar



Rus, Kazak ve Ukraynalı dolar milyarderlerinden sonra Avrupalı zenginler de Antalya'daki lüks otelleri mesken tutunca, yeni yapılan otellerde son 5 yıl içinde yeni bir trend başladı. Yatırım projelerine bu ilgiyi dikkate alarak kral villalarını (King villa) ekleyen otel sahipleri, zengin milyarderleri avlamak için "özel ekip"ler bile kurdu. Geceliği 2 bin dolardan başlayıp 15 bin dolara kadar çıkan bu özel villalarda aşçıdan bakıcıya, business center'den özel hamama kadar her türlü detay düşünülmüş durumda. Milyarderleri ağırlayan tesislerin büyük bir kısmı Belek'te bulunuyor. Aralarında Abramoviç gibi isimlerin de yer aldığı Rus zenginler kendilerine özel villaları tercih edip tamamen otelden soyutlanmak istiyor. Yanlarında kalabalık bir topluluk ile ziyaret etmeyi seven ve özel uçakları ile gelen Rusları kaçırmamak için oteller diğer müşterilerinden bu villaları paravanla ayırıyor. Bu villalarda özellikle zengin Rus turistlere yönelik özel partiler bile düzenleniyor.



Villa fiyatları(ortalama)



Ela Quality Resort: 2 adet King Villa 7 bin 500 dolar.



Rixos Premium: 40'ın üzerinde villanın yer aldığı otelde gecelik villa fiyatları 2 bin eurodan başlıyor ve king villalarda 20 bin dolara kadar çıkıyor.



Calista Luxury Resort: 13 adet villa var. Standart villalarda fiyatlar 2 bin 500 eurodan başlıyor.

Calista'da bulunan VIP Villa Leo'nun geceliği 14 bin dolar.



Gloria Serenity Resort: Otelde 102 adet değişik çeşitte villa var. Küçük villalarda fiyatlar 2009'da 400 dolardan başladı ve 1500 dolara kadar çıktı.



Sungate Rixos Hotel: 48 villanın bulunduğu otelde fiyatlar 1800 dolardan başlıyor, bazı özel villalarda 15 bin dolara kadar çıkıyor.