Kriz, altına talebi patlattı

İngiliz gazetesi Financial Times (FT), ABD'den dünyaya yayılan küresel krizin altın satışlarını artırdığını yazdı.



Yatırımcıların inanılmaz miktarlarda altın para ve külçe altın aldıklarını yazan FT, altın satışların artmasının para fonu gibi risksiz yatırımları da tehlikeye sokacağını ileri sürdü.



Londra Külçe Piyasası Derneği (LKPB) yıllık toplantısında altına olan ilginin bu yılki kadar yüksek oranlarda olmadığını ve zenginlerin altına yatırım yaptıklarını söyledi.



Talebin inanılmaz olduğunu kaydeden Londra Külçe Piyasası Derneği Başkanı Jeremy Charles, “33 yıllık meslek hayatımda benzeri bir piyasa görmedim. Altın rafinerileri yeteri kadar üretim yapamıyor” dedi.

