Kriz agresifleştiriyor

ABD ve Almanya'da meydana gelen saldırıları değerlendiren Rusya Adli Tıp Psikiyatri Merkezi Başkanı Boris Polojiy küresel ekonomik krizin insanlar üzerinde olumsuz etkisi olduğunu, gelecek endişesi taşıyan insanların daha agresif hareketler sergilemeye başladığını belirtti.İnterfax Ajansı'na açıklamalarda bulunan Polojiy kriz esnasında sosyal gerginlik ve agresif davranışların giderek arttığını kaydetti. Psikolojik dengesizliğe sahip olanlarda ise bunun daha da belirginleştiğini kaydeden Polojiy böylelikle agresifliğin asosyal boyutlara ulaştığını belirtti. Polojiy, bunun sonucunda son günlerde ABD ve Almanya'da meydana gelen olaylara benzer trajedilerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.Psikolojik dengesinin yerinde olmayan insanların agresif tavırları kriz esnasında daha da sıklaştığını belirten Polojiy, "Normal şartlarda toplum için tehlikeli olan hasta enerjisini eşyalara yöneltirken, kriz esnasında aynı şahıs kızgınlığını diğer insanlara yöneltiyor. Öldürmeye teşebbüs, saldırı v.s." diye konuştu.Piskiatr Polojiy ayrıca krizin derinliğine ve devamlılığına göre bu tür olayların artabileceğini öne sürerek, "Kriz ne kadar ağırsa sosyal gerginlik o kadar artıyor. Ve sadece milyonerleri değil, büyük kitleleri de etkiliyorsa o zaman sonuçlar çok ağır olabilir." dedi.10 Mart'ta ABD'de bir vatandaş ailesi ile birlikte rastgele 10 kişiyi öldürmüştü, 11 Mart'ta ise Almanya'da bir okulu basan 17 yaşındaki öğrenci silahla 15 kişiyi öldürmüş ve ardından intihar etmişti.