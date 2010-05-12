'Kriz ABD bankalarına sıçrayabilir'

T24-



Görüşmeye katılan önde gelen senatörlerin verdiği bilgiye göre Bernanke, Fed'in Avrupa piyasalarında oluşan sıkışıklığı hafifletmek amacıyla büyük merkez bankalarına sunduğu swap imkanını tekrar başlatma kararıyla ilgili olarak senatörlerin çoğunu ikna etti.



Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Christopher Dodd, Bernanke'nin bu kararın ABD'nin finansal bulaşmadan korunması için gerekli olduğunu söylediğini belirtti.



Fed yetkilileri swap imkanlarıyla ilgili kararın ABD'deki kırılgan ekonomik toparlanmanın Yunan mali krizinin yayılması halinde gelişebilecek ciddi bir şoktan korunması için gerekli olduğuna dikkati çekiyor. (Ntvmsnbc)