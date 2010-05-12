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Dünya

'Kriz ABD bankalarına sıçrayabilir'

Fed Başkanı Bernanke, Yunanistan borç krizinin Avrupa'nın ikilemi olduğunu, ancak çözümsüz bırakılırsa ABD bankalarına da zarar verebileceğini söyledi.

12 Mayıs 2010 03:00

T24- ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, Senato Bankacılık Kurulu'nun daveti üzerine Avrupa'daki sorunları ve uluslararası piyasalardaki durumu ele almak üzere dün Senato üyeleriyle kapalı oturumda görüştü.


Görüşmeye katılan önde gelen senatörlerin verdiği bilgiye göre Bernanke, Fed'in Avrupa piyasalarında oluşan sıkışıklığı hafifletmek amacıyla büyük merkez bankalarına sunduğu swap imkanını tekrar başlatma kararıyla ilgili olarak senatörlerin çoğunu ikna etti.


Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Christopher Dodd, Bernanke'nin bu kararın ABD'nin finansal bulaşmadan korunması için gerekli olduğunu söylediğini belirtti.


Fed yetkilileri swap imkanlarıyla ilgili kararın ABD'deki kırılgan ekonomik toparlanmanın Yunan mali krizinin yayılması halinde gelişebilecek ciddi bir şoktan korunması için gerekli olduğuna dikkati çekiyor.  (Ntvmsnbc)

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