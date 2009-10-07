Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, "Şu an dünyada kriz
var, en az etkilenen ülke Türkiye. Bu kriz 2001'de olsaydı, bütün
bankalar batmıştı" dedi.
İncelemelerde bulunmak üzere Artvin'den
karayoluyla Ardahan'a gelen Bakan Özak, Yalnızçam Kayak Tesisleri'ni
ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Ardahan
Valiliği'ni ziyaret eden Özak, Vali Mustafa Tekmen'den ilin sorunları
hakkında brifing aldı. Valilik çıkışında gazetecilere açıklamada
bulunan Bakan Özak, Ardahan'ı kış turizmi konusunda cazibe merkezi
yapmak istediklerini söyledi.
AK Parti İl Başkanlığı'nı da
ziyaret eden Bakan Özak, burada partililerle sohbet etti. Partilerine
oy veren, vermeyen herkese hizmet edeceklerini kaydeden Özak, "Şu an
dünyada kriz var, en az etkilenen ülke Türkiye. Bu kriz 2001'de
olsaydı, bütün bankalar batmıştı. Faiz yüzde 5'e düştü. Bu rüyaydı.
Tabi ki sorunlar bitmez. Bugün ABD'de işsizlik yüzde 10. Bizde yüzde
13" diye konuştu.
Özak, incelemelerinin ardından karayoluyla Kars'a hareket etti.