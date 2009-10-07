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Ekonomi

'Kriz 2001'de olsaydı, bütün bankalar batmıştı'

Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, küresel finansal krizden en az etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu söyledi

07 Ekim 2009 03:00

Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, "Şu an dünyada kriz var, en az etkilenen ülke Türkiye. Bu kriz 2001'de olsaydı, bütün bankalar batmıştı" dedi.

İncelemelerde bulunmak üzere Artvin'den karayoluyla Ardahan'a gelen Bakan Özak, Yalnızçam Kayak Tesisleri'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Ardahan Valiliği'ni ziyaret eden Özak, Vali Mustafa Tekmen'den ilin sorunları hakkında brifing aldı. Valilik çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Özak, Ardahan'ı kış turizmi konusunda cazibe merkezi yapmak istediklerini söyledi.

AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Özak, burada partililerle sohbet etti. Partilerine oy veren, vermeyen herkese hizmet edeceklerini kaydeden Özak, "Şu an dünyada kriz var, en az etkilenen ülke Türkiye. Bu kriz 2001'de olsaydı, bütün bankalar batmıştı. Faiz yüzde 5'e düştü. Bu rüyaydı. Tabi ki sorunlar bitmez. Bugün ABD'de işsizlik yüzde 10. Bizde yüzde 13" diye konuştu.

Özak, incelemelerinin ardından karayoluyla Kars'a hareket etti.

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