Kritik YAŞ 5 eksik üyeyle bugün toplanıyor!

T24

Terfi sırasındaki tutuklular korgeneraller



Emeklilik formülü masada



Hava Kuvvetleri’ne ‘Or’ yerine ‘Kor’ gelebilir

30 Ağustos sonrasına kalabilir



Şura 4 Ağustos'ta sona erecek

YAŞ’ın doğal kadrosu Başbakan, Milli Savunma Bakanı ve toplam 14 general ve amiralden oluşuyor. Genelkurmay Başkanlığı’na vekâlet eden yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Özel de Başbakan Erdoğan’la birlikte masanın başında yerini alacak. Yeni Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ise YAŞ’a ilk kez katılıyor. Habertürk'ün haberine göre, toplantıda, bu üç ismin yanı sıra Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ve Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel yer alacak. Yani masanın etrafında 14 asker 2 sivil yerine, 9 asker 2 sivil olacak. Hakkında “İnternet andıcı soruşturması” kapsamında savcılık tarafından verilmiş bir “yakalama” talebi bulunan Ege Ordu Komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler de mazeret bildirerek YAŞ’a katılmazsa Şûra- ’daki asker sayısı 8’e düşecek. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınacak. Oylamada eşitlik olursa, Başbakan’ın katıldığı tarafın oyu kabul görmüş sayılacak. Alınacak kararların perşembe sabahı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayına sunulmasının ardından, açıklanması bekleniyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün akşamBaşbakanlık Konutu’nda YAŞ için son çalışmaları yaptı.Nejat Bek, Mustafa Korkut Özarslan, Korcan Pulatsü ve Ziya Güler, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Tümgeneraller Ahmet Yavuz, Salim Erkal Bektaş, Abdullah Dalay, İhsan Balabanlı ve Beyazıt Karataş (yakalama kararı varhastanede tedavi görüyor), Tümamiral Mücahit Şişlioğlu, Tuğgeneraller Kasım Erdem ve Ali Aydın ile Tuğamiral Ahmet Türkmen. Ayrıca Savcı, Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve Tuğamiral Alaettin Sevim’in yakalanmalarını talep etti.Hükümet, halen tutuklu ve terfi sırasında yer alan 14 general ve amiralin emekli edilmesinde ısrarlı. İkinci bir seçenek olarak bu isimlerin görev sürelerinin uzatılması ve Kanun Hükmünde Kararname ile oluşturulacak pasif görevlere atanmaları gündemde.Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Lojistik Komutanı Korgeneral Mehmet Erten tek aday. Çünkü “Hava” için en kıdemli ve en kuvvetli aday olan Orgeneral Bilgin Balanlı ve Erten ile birlikte terfi sırasındaki diğer iki korgeneral tutuklu. Kuvvet komutanlıkları için atama yetkisine sahip Başbakan Erdoğan’ın Erten’i istememesi durumunda kuvvet komutanlığına bir korgeneral getirilebilir. Terfi sırasında bulunmayan Korgeneral Abidin Ünal ile Korgeneral Mehmet Veysi Ağar bu çerçevede öne çıkıyor. Bu iki korgeneralden biri de Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na atanabilir. Böylece Hava Kuvvetleri Komutanı en az bir yıl süreyle “Kor” sıfatı taşıyabilir. Erten de emekli edilebilir. Hava Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral Murat Bilgel’in Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atanması ise kesin gibi. Jandarma Genel Komutanlığı için Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu düşünülüyor.Yakalama kararı uygulanırsa sorun çıkabilir!“İnternet Andıcı” iddianamesi YAŞ sırasında yeni bir krize neden olabilir. Cumhuriyet'in haberine göre, İnternet Andıcı iddianamesi kapsamında 22 kişi hakkında yakalama istemi bulunuyor. Bu isimlerden biri Ege Ordu Komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler. Diğer isim ise orgeneralliğe terfi sırasında bulunan Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin. Bu isimler hakkında 4 günlük YAŞ çalışmaları sırasında yakalama kararı çıkarsa yeni bir kriz çıkabileceği belirtiliyor. Hukuki mevzuata göre şu anda İsmail Hakkı Pekin’in terfisinin önünde bir engel bulunmuyor.Komuta kademesinin emekliye ayrılması üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Orgeneral Necdet Özel’in kısa süre içerisinde Genelkurmay Başkanlığı’na atanması planlanıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı Orgeneral Özel’den kimin devralacağına yine hükümet karar verecek. Teamüller, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na “Genelkurmay Başkanı’ndan sonra en kıdemli orgeneralin” atanması yönünde. Ancak hükümetin, bu pozisyonda bulunan Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Saldıray Berk’e sıcak bakmadığı uzun zamandır biliniyor. Bu çerçevede, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı atamalarının, Orgeneral Berk’in 30 Ağustos’ta emekliye ayrılması sonrasına bırakılabileceği belirtiliyor. Berk’in dışında Kara Kuvvetleri için iki aday var. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ile Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Aslan Güner.Yüksek Askeri Şura Ağustos ayı olağan toplantılarında terfi sırasında bulunan albay, general ve amirlerin bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ile disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personel ve TSK'yı ilgilendiren öteki konular görüşülüyor.Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile diğer general ve amiral atama işlemleri Yüksek Askeri Şura dışında özel kanunlarla belirlenen esas ve usullere göre yapılıyor.TSK Personel Kanunu'na göre kuvvet komutanları ve Genelkurmay İkinci Başkanı'nın atamaları Genelkurmay Başkanı'nın teklifi, Milli Savunma Bakanı'nın inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanı'nın onaylayacağı kararname ile yapılıyor. Jandarma Genel Komutanı'nın ataması için de Genelkurmay Başkanı'nın teklifi, İçişleri Bakanı'nın inhası, Başbakan'ın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname gerekiyor.YAŞ toplantısı 4 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Şura'da alınan kararlar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacak.