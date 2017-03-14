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Ekonomi

Kritik Fed kararı öncesinde Dolar/TL'de dalgalanma sürüyor

Gün içerisinde 3.76'ya yükselen kur, düşüşe geçti

14 Mart 2017 19:21

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED), bugün açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde güne 3.74 seviyelerinde başlayan Dolar/TL, gün içinde 3.7621'e kadar yükselmesinin ardından, tekrar 3.74 seviyelerine döndü.

Dün dolara karşı 3.75'in üzerini de test eden Türk Lirası, gelişen piyasa para birimleri arasında en büyük değer kaybını gerçekleştirmişti. Dün 4 seviyesini aşan Euro/TL  ise bugün 3.97'ye kadar geriledi. 

Piyasada tüm dikkatler ABD Merkez Bankası'nda, bankanın bugün faiz artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Uzmanlar faiz artışından ziyade 'bu yıl kaç faiz artışı olacağı'na dair verilecek sinyallerin önemli olacağına dikkat çekiyor. 

Perşembe günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanıyor. Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmesi beklenmezken geç likidite borç verme faizini 50 baz puan artırması bekleniyor. Her iki merkez bankasının alacağı kararların Dolar/TL 'nin hareketinde etkili olacağı belirtiliyor. 

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