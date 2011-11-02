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Dünya

Kristali navigasyon aracı olarak kulanmışlar ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 15:08

-Kristali navigasyon aracı olarak kulanmışlar ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Araştırmacılar, Vikinglerin İzlanda'ya özgü bir tür kristali navigasyon aleti gibi kullandığını ileri sürdü. "Proceedings of the Royal Society A" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, usta denizciler olarak nam salmış Vikingler, çıktıkları uzun deniz seferlerinde yollarını bulmak için güneşin gökyüzündeki konumundan yararlanıyordu. Efsanelere göre Vikingler, bulutlu ve sisli günlerde güneşin yerini belirlemek için ise gizemli bir güneş taşı kullanıyordu. Bu gizemli taşın peşine düşen araştırmacılar, Vikinglerin İzlanda kristali olarak bilinen bir kalsit türünün ışığı kırma özelliğinden yararlandığını ortaya çıkardı. Kristalleşmiş kalsiyum karbonattan oluşan İzlanda taşı, ışığı polarize edebilme özelliğine sahip. Rennes Üniversitesi'nden Prof. Guy Ropars, İzlanda kristalinin belirli bir açı ile tutulduğunda güneşin gökyüzündeki konumunu küçük bir sapma ile belirleyebildiğini açıkladı. Araştırmacılar, İzlanda kristalinin 1592 yılında Alderney Adası açıklarında batan bir geminin enkazında da bulunduğunu belirti.

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