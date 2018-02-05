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Ekonomi

KRİPTOPARA–Piyasa hacmi 400 milyar doların altına geriledi

İstanbul, 5 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 14

05 Şubat 2018 12:47

İstanbul, 5 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 14.6 daraldı.
Toplam 1,513 kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi 58 milyar dolara karşılık gelen yüzde 14.6’lık düşüşle 396 miilyar 303 milyon dolara gerilerken, piyasanın en yüksek hacimli ilk beş sanal para biriminde de değer kayıpları yaşandı.
Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 satte yüzde 10.42 düşerek 8 bin 283 dolara kadar geriledi. Bitcoin piyasanın yüzde 35.2’sini oluştururken, piyasanın işlem hacmi son 24 saatte 22 milyar 484 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 11.58, Bitcoin Cash yüzde 11.30, Ripple yüzde 12.85 ve Cardano yüzde 18.90 düştü.

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